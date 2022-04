I 75 anni di Emmylou Harris, signora della canzone americana

Da Bob Dylan a Bright Eyes, passando per - giusto per citare i più celebri - Gram Parsons, John Denver, Dolly Parton, Don Williams, la Band, Mark Knopfler, Willie Nelson e Neil Young, non c'è grande nome che abbia fatto la storia della canzone americana che non abbia collaborato almeno una volta con Emmylou Harris. Perché la signora nata a Birmingham, Alabama, esattamente 75 anni fa è una vera istituzione della canzone a stelle e strisce.

La Recording Academy nel 2018 le ha assegnato un sospiratissimo premio alla carriera: la signora Harris, negli anni, di Grammy, ne ha vinti moltissimi grazie ai suoi dischi e alle sue canzoni. Dalle nostre parti lei non è conosciuta, almeno non come oltreoceano. Se la musica a stelle e strisce più tradizionale e sanguigna è nelle vostre corde e non l'avete mai sentita nominare, alzate le casse del computer o il volume del cellulare e lasciatevi conquistare. Non ve ne pentirete...

1976: l'album "Elite Hotel" vince il premio Grammy nella categoria 'Best Country Vocal Performance, Female'

1980: l'album "Blue Kentucky Girl" vince il premio Grammy nella categoria 'Best Country Vocal Performance, Female'

1981: il brano "That Lovin' You Feelin' Again", cantato in duetto con Roy Orbison, vince il premio Grammy nella categoria 'Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal'

1985: il brano "In My Dreams" vince il premio Grammy nella categoria 'Best Country Vocal Performance, Female'

1987: l'album "Trio", realizzato da Emmylou Harris con Dolly Parton e Linda Ronstadt, vince il premio Grammy nella categoria 'Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal'

1992: il disco dal vivo "At the Ryman", registrato coi Nash Ramblers, vince il premio Grammy nella categoria 'Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal'

1995: l'album "Wrecking Ball" vince il premio Grammy nella categoria 'Best Contemporary Folk Album'

1998: il brano corale "Same Old Train", realizzato dalla Harris insieme ad Alison Krauss, Clint Black, Dwight Yoakam, Earl Scruggs, Joe Diffie, Marty Stuart, Merle Haggard, Pam Tillis, Patty Loveless, Randy Travis, Ricky Skaggs e Travis Tritt, vince il premio Grammy nella categoria 'Best Country Collaboration with Vocals'

2000: la versione di "After the Gold Rush" cantata dalla Harris insieme a Dolly Parton e Linda Ronstadt vince il premio nella categoria 'Best Country Collaboration with Vocals'

2001: l'album "Red Dirt Girl" vince il premio Grammy nella categoria 'Best Contemporary Folk Album'

2002: la colonna sonora del film "O Brother, Where Art Thou?" vince il premio Grammy come album dell'anno. La Harris è presente con il brano "Didn't Leave Nobody But The Baby"

2006: il brano "The Connection" vince il premio Grammy nella categoria 'Best Female Country Vocal Performance'

2012: l'album "Hard Bargain" vince il premio Grammy nella categoria 'Best Americana Album'

2018: premio alla carriera - 'Lifetime Achievement Award'