I Grammy Awards 2022 sbarcano su Roblox

La Recording Academy, l’associazione di discografici americana che promuovere i Grammy Awards, ha lanciato su Roblox la Grammy Week, percorso di avvicinamento alla sessantaquattresima edizione del premio che culminerà la prossima domenica, 3 aprile, con la serata di gala in programma alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, in Nevada. Oltre alla trasmissione in diretta della cerimonia di assegnazione dei premi, l’operazione condotta su una delle principali piattaforme di gaming online sulla piazza prevede incontri con gli artisti e performance, tutti rigorosamente virtuali.