Il nuovo video di “Disco labirinto” è un horror moderno

La versione originale vedeva la collaborazione dei Bluvertigo, mentre ora c’è Cosmo. Il brano “Disco labirinto” (scritto staccato), nella sua nuova veste, è contenuto in “Microchip Temporale”, progetto che vuole omaggiare la storia dei Subsonica e che verrà presentato quest'estate in tour. “Discolabirinto”, infatti, è stato l'ultimo singolo estratto dall'album “Microchip emozionale”, secondo lavoro del gruppo torinese pubblicato oltre vent’anni fa e su cui si è deciso di rimettere le mani, riproponendo le canzoni in modo nuovo e con tanti ospiti diversi. Alla canzone storica collaborarono i Bluvertigo.

Il video originale di “Discolabirinto”, girato a Bologna nell'inverno del 1999, è stato diretto da Luca Pastore ed è parte integrante della canzone e ha contribuito al suo successo: come spiegato nell'introduzione, la clip si propone di offrire una sorta di versione "visiva" della musica con un'interpretazione nella lingua dei segni, fruibile anche dalle persone con disabilità uditive, cosicché il brano si trasformi in una sorta di esperimento musicale. Il video originale è una sorta di viaggio. Un’ambizione che ha anche la nuova versione, quella con Cosmo.

Il regista Luca Samaca lo racconta così: “Girato senza rispettare le norme anti pandemia, perché tali norme ancora non esistevano e nessuno si aspettava quello che sarebbe successo neanche un mese dopo, il video di ‘Disco Labirinto’ vuole essere un horror moderno disegnato da luci al neon e led. Un incubo dove è la suggestione e la paura che ti spingono a pensare che succeda qualcosa di brutto e violento che in effetti non accade. Un mondo effimero ideato in RGB, red + green + blue, tricromia alla base dell’immagine elettronica e digitale, la cui somma costituisce il bianco e la loro totale assenza il nero. La discoteca come ambiente chiuso dal cui non si può uscire, come una congrega di giocose streghe, con i propri riti e rituali, amiche quasi sorelle che da un momento all’altro possono farsi la pelle. L’inserimento del testo realizzato con i led è una citazione e un omaggio alla clip della versione del 2000, video musicale altamente indipendente, creativo e sperimentale, completamente fuori dalle logiche commerciali, girato in collaborazione con il Link di Bologna”.