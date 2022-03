I Grammy o gli Oscar sono senz’altro più noti, ma anche i Kennedy Center Honors sono riconoscimenti di spessore e importanti negli Statu Uniti. Si tratta di premi assegnati a persone che in campo artistico hanno contribuito allo sviluppo della cultura americana e si svolgono dal 1978 a Washington. Il clima di festa culmina nell’evento di consegna degli Honorees al Kennedy Center Opera House.

Nel 2012, a pochi giorni da Natale, il premio è stato assegnato al bluesman Buddy Guy, a Dustin Hoffman, a David Letterman, alla ballerina Natalia Makarova e anche a John Paul Jones, Jimmy Page e Robert Plant ovvero ai Led Zeppelin. E per rendere omaggio alla storica band, si sono presentati alla cerimonia fan illustri del gruppo inglese come Jack Black (che ha definito la band come “la più grande di sempre nella storia del rock”), Kid Rock (che ha cantato “Babe i’m gonna leave you” e “Ramble on”), gli Heart (che si sono cimentati in una versione di “Starway to heaven” con Jason Bonham alla batteria), Lenny Kravitz (sul palco con la chitarra per suonare “Whole Lotta Love”) e i Foo Fighters.

Proprio il gruppo di Dave Grohl ha regalato la performance più energica della serata, un tributo passato alla storia. I Foo, al gran completo, infatti, sono saliti sul palco del teatro di Washington per interpretare una infuocata versione di “Rock and Roll”, brano che i Led Zeppelin incisero nel celebre album “Led Zeppelin IV” del 1971. Per l’occasione Taylor Hawkins e Grohl si sono scambiati i ruoli: il frontman è tornato alla batteria, come ai tempi dei Nirvana, mentre il compianto batterista, scomparso da poco, alla voce. Il risultato? Basta guardare le facce dei Led Zeppelin per capirlo. E così Taylor Hawkins ebbe la stoffa e il coraggio di cantare i Led Zeppelin davanti ai Led Zeppelin.