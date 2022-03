Wanted: morto a 33 anni il cantante Tom Parker

Lutto in casa Wanted: è morto a soli 33 anni Tom Parker, uno dei cinque componenti della boy band britannico-irlandese simbolo della scena dance pop d'oltremanica degli Anni Duemila.

Classe 1988, Parker aveva un tumore al cervello. Ad annunciare la scomparsa del cantante è stata la moglie Kelsey Hardwick, su Instagram, facendo sapere che Parker se ne è andato via "pacificamente, circondato dai suoi affetti". Gli era stato diagnosticato un glioblastoma - un tumore maligno che si localizza nel cervello o nel midollo spinale - al quarto stadio, nel 2020: inoperabile, secondo i medici, che gli avevano dato dai 12 ai 18 mesi di vita. Dopo svariati cicli di chemioterapia e sedute di radioterapia, lo scorso autunno Parker aveva fatto sapere che il tumore era sotto controllo, mentre a febbraio si era recato in Spagna per sottoporsi a un trattamento sperimentale (e di recente, pur di tornare a condividere i palchi con i compagni di band, aveva accettato di esibirsi dal vivo seduto su una sedia, perché troppo debole per restare in piedi). Una settimana fa aveva annunciato l'uscita di una biografia: "Parlerà della vita, non della morte", aveva detto di "Hope - My inspirational journey", la cui pubblicazione era prevista per il prossimo luglio.

"Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo ad immaginare le nostre vite senza il suo sorriso e la sua presenza", ha scritto la moglie Kelsey, madre dei due figli del cantante, su Instagram. La notizia è stata rilanciata dalla pagina Instagram ufficiale degli Wanted: "Max, Jay, Siva, Nathan e tutta la famiglia degli Wanted è devastata dalla tragica e prematura scomparsa di Tom Parker. Era nostro fratello. Non ci sono parole per descrivere il dolore e la tristezza che proviamo. Resterà per sempre nei nostri cuori". Il singolo di debutto della boy band, "All time low", nel 2010 conquistò subito la classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito, conquistando un Disco d'oro per le oltre 400 mila copie vendute: restò nella top 40 britannica per undici settimane. Subito dopo arrivò la hit "Glad you came", che si spinse fino al terzo posto negli Usa e permise al gruppo di vincere 11 Dischi di platino in tutto il mondo.

"Ciao, sono Tom Parker, molti di voi mi conoscono come uno dei cinque componenti degli Wanted, ma io sono anche un padre, un marito, un figlio che sta affrontando una battaglia contro il cancro - aveva scritto il cantante su Instagram pochi giorni fa, annunciando l'uscita della biografia - il mio libro, in uscita a luglio, non parla della morte, ma della vita. È un libro sulla necessità di trovare la speranza in qualunque situazione di trovi, a vivere la vita migliore che puoi vivere, qualunque cosa accada. Mostrerà come avere fiducia nella speranza, come osare, come sognare: significa che puoi andare avanti, contro ogni previsione".

Thomas Anthony Parker - questo il nome all'anagrafe del cantante, originario di Bolton - prima di entrare a far parte degli Wanted aveva provato a sfondare come solista, presentandosi ai provini dell'edizione britannica di "X Factor", ma senza ottenere successo. Con gli Wanted, composti insieme a Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuinness e Nathan Sykes, a partire dal 2009 Parker ha inciso tre album in studio, "The Wanted" del 2010, "Battleground" del 2011 e "Word of mouth" del 2013, vendendo solo nel Regno Unito 600 mila copie con i dischi e 2 milioni di copie con i singoli.