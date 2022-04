Luché: “Fare rap non vuol dire essere un influencer”

Il nuovo album di Luché, a quattro anni dall’acclamato “Potere”, è un nuovo step per l’artista napoletano che attraverso la musica si evolve, mantenendo intatti i suoi codici. “Dove volano le aquile”, come suggerisce il titolo, è ambizioso e puro, guarda alla storia gloriosa dei Co'Sang, gruppo hip hop di cui Luché ha fatto parte, ma anche al futuro del genere rap, ridisegnandone alcuni confini e spingendosi verso la forma canzone. È un disco pieno d’amore per la cultura hip hop, un viaggio in cui è affiancato da CoCo, Etta, Marracash, Madame, Ernia, Geolier, Gué e Noyz Narcos. E non mancano le fiamme: nella sua schiettezza e sincerità, l’artista campano, 41 anni, non nasconde quello che pensa di Salmo perché al centro di tutto, da sempre, mette una sua precisa e cruda idea di verità.

In che momento della tua vita arriva questo progetto?

“Questo disco è un punto di svolta. O la va o la spacca. Per me questo è il settimo album se consideriamo anche quelli con i Co'Sang. Io non mi sento invecchiato, anzi. Mi sento super giovane. Ma capivo che era il momento di fare qualche cosa in più. Non mi basta realizzare un album che piaccia ai fan. Mi sono impegnato per lasciare qualche cosa di più pesante”.

Hai lavorato molto sulla musica. Ci sono suoni nuovi, ma anche echi che riportano indietro nel tempo. È un album manifesto?

“Mi piace come lettura. In effetti è così, ma è arrivato tutto naturalmente. Mi piace il mio percorso, mi piace essere cresciuto tappa per tappa. E in effetti questo riavvolge anche il nastro della mia storia. Ho sempre fatto musica che in primis piacesse a me e quindi è naturale che un certo sound possa tornare”.

“Le pietre non volano” è il titolo della canzone con Marracash. Le aquile invece sì. Quali persone stai raccontando?

“Quelle che rimangono ferme, che non si evolvono e che non si mettono in discussione da una parte. Quelle che sono ambiziose, che puntano in alto e non si arrendono dall’altra. Quest’ultime, in cui io mi rispecchio, vogliono rimettere al centro la qualità, che dovrebbe essere la base di chi fa musica. Per me qualità e ambizione si accompagnano: io mi spingo oltre per cercare di ottenere grandi risultati. Questo disco per me è un grande passo avanti per il rap italiano. Se un americano lo ascolta, penso possa trovare più elementi di interesse”.

Parli della tua famiglia, di come vivi in modo conflittuale il successo, di depressione e momenti difficili. È stato doloroso scrivere questo album?

“Sì. Io non ho mai avuto problemi a esternare quello che provo, ma non è mai facile. Non lo è perché il raccontarsi in modo profondo, per me, necessita anche di qualità. Va fatto bene, con credibilità. Con suoni e melodie all’altezza del contenuto. L’idea di dover far meglio di ‘Potere”, il mio album precedente, mi ha creato pressione. Ma è stata positiva perché mi ha permesso di concentrarmi”.

Sei anche produttore della tua musica. Ti senti direttore artistico di te stesso?

“Realizzare le basi su cui si va a rappare o cantare per me è il vero punto di svolta. Avere le idee chiare, anche quando è un altro produttore a lavorare sulla mia musica, è fondamentale. O si fa così o si resterà per sempre dipendenti dagli altri, attaccati alla speranza che arrivi la cartellina di basi con dentro la potenziale hit. Io non potrei mai ridurmi così. Voglio costruire il disco con le mie mani”.

I dischi migliori nel rap oggi li fanno i quarantenni?

“È oggettivo. Non mi va, però, di sputare merda sulle nuove generazioni. Tanti ragazzi li supporto e meritano. Poi, è vero, c’è anche tanta spazzatura, specchio di una società superficiale e malata. Per prima cosa, sfatiamo un mito: a quarant’anni non si è vecchi. Guarda LeBron James: è ancora al top. Io mi sento con uno spirito giovane, brillante e dinamico. Io, Guè, Marra e Noyz non giochiamo a fare i ragazzini, siamo ancora credibili e giovanili. Un altro esempio è Kanye West: quando lo vedi non pensi alla sua età, ma alla sua creatività geniale. Molti ragazzi di oggi ritengo che si siano persi nel buco del successo veloce, del disco trendy e delle mode. Fare il rapper non significa essere un influencer. Non hanno la gavetta e la sofferenza che abbiamo noi, per questo forse amano più le conseguenze della musica, lo stile di vita che questa può regalare, rispetto alla musica stessa”.

Delle ultimissime leve chi ti piace?

“Paky. Nel suo disco c’è molta rabbia”.

Ti dico due parole: Napoli e amore. Le prime immagini che ti vengono in mente?

“Sono due parole collegate. Se potessi rinascere in Italia, rinascerei sempre a Napoli. Se potessi rinascere nel mondo, forse sceglierei l’America. Napoli mi ha donato un’identità e un’urgenza narrativa: raccontare la mia gioventù e il quartiere, anche nei suoi lati più estremi, in una certa fase della mia vita, è stato tutto per me. Io sono orgoglioso della mia terra. L’amore fa parte di questo discorso. Il mio è un amore che si declina in tanti modi: per la mia città, per la musica, per una donna”.

Sei stato un innovatore della canzone rap d’amore. Un tema spinoso per molti rapper duri e puri.

“In molti dischi rap c’è una canzone d’amore e stop. Giusto per schierarla nella tracklist e stop. Per me l’amore è un argomento complesso, io ne ho sempre raccontato tanti aspetti e momenti. E per farlo ho sempre ricercato melodie nuove, capaci di far evolvere il rap verso la dimensione della ‘canzone’. I miei flow sono molto ‘cantati’. Nel nuovo disco in ‘Tutto di me’ spiego il non riuscire più a provare sentimenti per una ragazza, mentre in ‘Dire la mia’ racconto di un flirt con una modella americana che è durato molto poco. Tutto merita attenzione”.

C’è l’amore, ma ci sono anche la rabbia e l’odio. Su una produzione che ricorda molto i Co'Sang, hai scritto “Si vince alla fine”. Avevi bisogno di sfogarti?

“Negli ultimi anni ci sono stati diversi litigi. A un certo punto mi sono detto: evitiamo sputtanamenti generali, trasformiamo tutto questo in musica, in rap”.

Perché non fai il nome del tuo bersaglio nella canzone?

“Si capisce di chi sto parlando. Non c’è bisogno. E poi il brano è rivolto a più persone”.

Una di queste è Salmo. Litigaste per via social nel 2019. Tornassi indietro, rifaresti tutto?

“Sì, se no le cose non sarebbero cambiate come sono cambiate. Per me bisognava farlo. Non ci sono giornalisti che fanno critica. Tutti i dischi che escono vengono elogiati. E così un artista può fare il cazzo che vuole, dire di essere il migliore influenzando un pubblico che spesso si lascia convincere con facilità. Io credo di aver aperto gli occhi alle persone con la mia reazione. Potevo uscirne distrutto e invece ne sono riemerso rafforzato. Forse ha fatto più male a lui perché è fuoriuscita tutta la sua incoerenza. E infatti Salmo, dopo quell’evento, ha collezionato una figura di merda dopo l’altra”.

Che cosa pensi di Salmo oggi?

“Oltre a bestemmiare, dove sono gli argomenti di Salmo oggi? Dove sono i contenuti? Oltre a scrivere canzoni d’amore con la formuletta per andare in radio, che cosa sta facendo? La verità è che è uscita la sua incoerenza, il suo essere un pagliaccio. Tornassi indietro quelle storie su Instagram le farei semplicemente meglio, ma per me quel confronto rimane necessario”.

Perché è “necessario”?

“In Italia c’è bisogno di questo confronto. È già tutto molto falso: due persone che non si piacciono è giusto che se lo dicano. Non fa male a nessuno. Chi vince lo si vedrà con la musica: le persone metteranno a confronto i rispettivi dischi e giudicheranno”.

“Si vince alla fine” per l’appunto.

“Se qualcuno non mi mette nella posizione che merito lo faccio io, non posso accettare che quei dischi con quei beat orribili vengano considerati il meglio del rap italiano. Non posso accettarlo, vista la qualità della musica che produco. Visto che non c’è una critica che giudica in modo credibile i suoi dischi, mi prendo io lo spazio per dire quello che penso. Lui nel suo album dice: ‘la tua street credibility non mi ha colpito’ (‘Aldo ritmo’, ndr) e io ho risposto ‘la mia street credibility ti ha risparmiato’”.