Spotify, in Svezia riesplode il caso degli artisti fake

Riesplode in Svezia, dopo oltre 5 anni, il caso degli “artisti fantasma” su Spotify. Già nel 2016 diverse testate internazionali avanzarono dubbi sulla reale identità di diversi artisti presenti con le loro canzoni nel catalogo del DSP nato proprio in Svezia. Ai tempi l’accusa mossa alla piattaforma riguardava una supposta pattuglia di compositori pagati dallo stesso servizio per creare brani strumentali sotto pseudonimo per popolare con opere per così dire proprietarie le playlist di genere, in modo da generare attraverso gli ascolti ricavi da non spartire con terze parti. Spotify negò con fermezza ogni addebito, definendo “categoricamente false” le ricostruzioni di stampa.