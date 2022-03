Neil Young annuncia l'uscita del nuovo box della Bootleg Series

L'archivio di Neil Young è infinito. Per il prossimo 6 maggio il musicista canadese annuncia la pubblicazione di altre rare registrazioni dal vivo per la sua Bootleg Series iniziata lo scorso autunno con l’uscita di “Carnegie Hall 1970” (leggi qui la recensione). Ognuna di queste uscite saranno disponibili su vinile, CD e in digitale su The Greedy Hand Store nei 'Neil Young Archives'. Tutti gli acquisti in Neil Young Archives Greedy Hand Store in CD e LP includono il download audio in alta risoluzione dell’album.

La serie di bootleg viene rimpolpata da tre nuovi live: “Royce Hall, 1971” registrato il 30 gennaio al campus UCLA di Los Angeles, show solista in acustico, “Dorothy Chandler Pavilion, 1971”, l’ultimo live negli Stati Uniti di Neil Young del suo tour solista del 1971, “Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line)”, del 1974 a New York, un set sorpresa.

In presenza dei nastri originali analogici, ovvero per “Royce Hall 1971” e “Dorothy Chandler Pavilion 1971”, l’audio è stato mixato accuratamente da questi, fornendo delle registrazioni di una qualità molto più alta di quanto non fosse in precedenza. Nel caso di “Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line)”, il bootleg originale è stato restaurato e rimasterizzato per fornire agli ascoltatori la migliore esperienza audio possibile.

L’artwork originale dei bootleg è stato replicato ove possibile, conferendo a ogni pubblicazione quel fascino da collezione ed evocando quell’era in cui sono stati creati. La cover di “Dorothy Chandler Pavilion, 1971”, per esempio, presenta l’usurato e sbiadito cerchio di un LP.

Tracklist:

Dorothy Chandler Pavilion (Los Angeles: February 1, 1971)

1. On the Way Home

2. Tell Me Why

3. Old Man

4. Journey Through the Past

5. Cowgirl in the Sand

6. Heart of Gold

7. A Man Needs a Maid

8. Sugar Mountain

9. Don't Let It Bring You Down

10. Love in Mind

11. The Needle and the Damage Done

12. Ohio

13. See the Sky About to Rain

14. I Am a Child

15. Dance Dance Dance

Royce Hall (Los Angeles: January 30, 1971)

1. On the Way Home

2. Tell Me Why

3. Old Man

4. Journey Through the Past

5. Cowgirl in the Sand

6. Heart of Gold

7. A Man Needs a Maid

8. See the Sky About to Rain

9. Sugar Mountain

10. Don't Let It Bring You Down

11. Love in Mind

12. The Needle and the Damage Done

13. Ohio

14. Down by the River

15. Dance Dance Dance

16. I Am a Child

Citizen Kane Jr. Blues (Live The Bottom Line) (NYC: May 16, 1974)

1. Pushed It Over The End

2. Long May You Run

3. Greensleeves

4. Ambulance Blues

5. Helpless

6. Revolution Blues

7. On the Beach

8. Roll Another Number (For the Road)

9. Motion Pictures

10. Pardon My Heart

11. Dance Dance Dance