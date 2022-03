Quell'umiliante episodio nell'infanzia di Ozzy Osbourne

Si contano davvero sulle dita di una mano le persone che possono affermare, in piena coscienza, di avere trascorso una infanzia felice e senza alcun problema. L'infanzia è un periodo che se da una parte è totalmente libero dalle responsabilità (o almeno dovrebbe essere così), dall'altra nasconde tutta una serie di brutte scoperte che a volte possono traumatizzare ed essere portate con noi per tutta la vita.



Il cantante dei Black Sabbath Ozzy Osbourne è nato a Birmingham (Gran Bretagna) sul finire degli anni Quaranta in una famiglia della classe operaia sempre alle prese con difficoltà di genere finanziario.

La madre, Lilian, lavorava in fabbrica, mentre il padre, John Thomas Osbourne, faceva il turno di notte alla General Electric Company. Oltre a Ozzy, il cui vero nome è John Michael, in casa c'erano le tre sorelle, Gillian, Jean, Iris e i suoi fratelli più piccoli, Paul e Tony: una discreta cucciolata. Gli Osbourne erano in tutto e per tutto una famiglia operaia nella Inghilterra della metà del secolo scorso che viveva in una casa piuttosto modesta perché purtroppo non potevano permettersi di vivere in un luogo migliore.



Il padre e la madre non avevano il tempo per prendersi cura della nutrita figliolanza e neppure la disponibilità economica per acquistare tutto ciò di cui i figli avevano bisogno. Ozzy ha ricordato la sua infanzia in una intervista rilasciata a GQ nel 2019, raccontando, tra le altre cose, anche l'umiliante episodio che lo pose spoglio e disarmato di fronte allo stato di indigenza della sua famiglia.



Questo a seguire è il lungo racconto della rockstar oggi 73enne: “Tutto ciò che volevo fare era qualcosa di buono in modo che i miei genitori potessero essere orgogliosi di me. Non ho mai ricevuto alcun incoraggiamento. Mio padre lavorava di notte e mia madre lavorava durante il giorno. Io non sopportavo l'idea di rimanere in un posto per il resto della mia vita. Ero un sognatore. Ho sempre sognato cose magiche e meravigliose e ho avuto una vita meravigliosa, ma la realtà era diversa. Ricordo che un giorno andai a scuola in ritardo, il preside era in piedi davanti ai cancelli della scuola e mi disse: 'Non ti voglio più vedere in ritardo. Vai a casa, non sei abbastanza pulito.' Questa cosa mi è rimasta dentro. Non avevamo soldi, avevamo pochi mezzi. Ero davvero in imbarazzo. Sentirsi dire di non essere abbastanza pulito. Non sono mai stato bravo negli sport. Non ero bravo perché non capivano la dislessia. Io non riuscivo a capire cosa diavolo fosse la matematica, l'inglese, la geografia. Di cosa si tratta? Algebra, che cazzo? L'unica lezione che mi piaceva era quella di arte, che consisteva semplicemente nel colorare e dipingere".

Solo una decina di anni più tardi da quell'increscioso episodio John Michael Osbourne si trasformò nel frontman di una delle più importanti band di tutti i tempi.