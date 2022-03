Concerti, Rkomi: annunciate tutte le date dell'Insuperabile Tour

E' stato annunciato il calendario completo dell''Insurabile tour' di Rkomi. Il ciclo di concerti del musicista milanese avrà inizio l'11 giugno proprio dalla sua città nell'ambito degli I-Days, per l'occasione sarà chiamato ad aprire il concerto degli Imagine Dragons. Le fatiche estive di Rkomi - salvo vengano annunciate ulteriori date – avrà termine il 28 agosto al NoSound Festival di Servigliano, in provincia di Fermo, nelle Marche.

Calendario:

11 GIUGNO MILANO, I-DAYS

24 GIUGNO FIRENZE, VIPER SUMMER FEST

25 GIUGNO GENOVA, GOA-BOA_THE NEXT DAY

30 GIUGNO COLLEGNO (TO), FLOWERS FESTIVAL

5 LUGLIO BRESCIA, CAMPO MARTE

9 LUGLIO FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL

15 LUGLIO L'AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL

16 LUGLIO CASERTA, UN’ESTATE DA BELVEDERE

19 LUGLIO BOLOGNA, SEQUOIE MUSIC PARK

21 LUGLIO ORVIETO, ORVIETO SOUND FESTIVAL

25 LUGLIO SAN SALVO MARINA (CH), RESET FESTIVAL

30 LUGLIO ROMA, ROCK IN ROMA

31 LUGLIO LUCCA, LUCCA SUMMER FESTIVAL

5 AGOSTO MAJANO (UD), MAJANO FESTIVAL ARENA CONCERTI

9 AGOSTO BAGHERIA (PA), PICCOLO PARCO URBANO

11 AGOSTO CATANIA, VILLA BELLINI

12 AGOSTO ACRI (CS), ANFITEATRO

14 AGOSTO GALLIPOLI (LE), SOTTOSOPRA FEST @ PARCO GONDAR

17 AGOSTO FOLLONICA (GR), FOLLONICA SUMMER NIGHTS

18 AGOSTO IGEA MARINA (RN), BEKY BAY

20 AGOSTO ALGHERO (SS), ALGUER SUMMER FESTIVAL

27 AGOSTO PAESTUM (SA), SUONA FESTIVAL @ CLOUDS ARENA

28 AGOSTO SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST

I biglietti per i concerti sono in vendita sul circuito Ticketone.

L'ultimo album pubblicato dal musicista milanese Mirko Manuele Martorana in arte Rkomi risale all'aprile dello scorso anno quando pubblicò “Taxi driver” (leggi qui la recensione). Il disco ha segnato il terzo capitolo sulla lunga distanza di una carriera che ha preso slancio, nel 2014, dall'aver pubblicato sulla piattaforma YouTube “Calvairate mixtape Vol. 1” che si avvale della collaborazione di Tedua, Izi, Sangue, Remi e Pablo Asso. Nell’ottobre 2016 esce l’EP “Dasein sollen” e, finalmente, nel 2017 pubblica il suo primo album: "Io in terra" (leggi qui la recensione). Due anni più tardi, nel 2019, è stato il turno di "Dove gli occhi non arrivano" (leggi qui la recensione).

Nel 2021 oltre a "Taxi driver" (album più venduto in Italia nel 2021), Rkomi ha duettato con Elodie in "La coda del diavolo". Mentre il 2022 si è aperto con la partecipazione al festival di Sanremo, in gara con la canzone “Insuperabile”.