FUEL, 1,5 milioni per creare un ‘Shopify per NFT’

La società tecnologica berlinese FUEL ha ricevuto un milione e mezzo di finanziamento per creare una piattaforma dedicata alla commercializzazione di token non fungibili: il progetto, identificato dai suoi creatori come un “Shopify per NFT” permetterà a chiunque, anche senza nessuna conoscenza particolare, ci creare un proprio store dedicato grazie agli strumenti integrati offerti dalla piattaforma. A credere nel progetto sono state una serie di entità internazionali di alto profilo come la newyorchese (e azionista di Opensea, uno dei marketplace più quotati sul panorama del crypto-commercio globale) FintechCollective, la londinese Seedcamp e Notion Capital.