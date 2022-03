E' ufficiale: ecco Capitol Records Italy

E' arrivato, alla fine, l'annuncio ufficiale sulla nascita di Capitol Records Italy, che porta sul nostro territorio la storica etichetta discografica di Los Angeles fondata nel 1942, sita a ridosso del mitico incrocio tra Hollywood e Vine e nota anche per l'iconica torre circolare in cui ha sede (fu il primo edificio con questa forma costruito a Los Angeles, progettato e realizzato così per simboleggiare una pila di dischi).