Il primo concerto degli Who dall'inizio della pandemia

Seppur recentemente lo storico chitarrista degli Who Pete Townshend abbia detto di volersi “ritirare”, lo scorso 25 marzo il musicista è tornato a condividere il palco con Roger Daltrey e gli altri che compongono l'attuale formazione della leggendaria band britannica per un concerto benefico ospitato dalla Royal Albert Hall di Londra.

Per il suo primo live dopo l'arrivo della pandemia, il gruppo ha proposto uno spettacolo interamente acustico che, andato in scena per raccogliere fondi a supporto dell’associazione benefica Teenage Cancer, si è aperto con “Substitute”. Supportati dal chitarrista Simon Townshend, fratello minore del più noto addetto alla sei corde della band, dal percussionista Jody Linscott, dal bassista Phil Spalding e dal corista Billy Nicholls, Pete e Roger hanno proposto al pubblico classici, come "Won't get fooled again” in chiusura, e brani tratti dal più recente eponimo album in studio degli Who uscito nel 2020, tra cui “Beads on one string”, eseguita per la prima volta dal vivo, ma anche un pezzo del repertorio solista di Pete Townshend, “Let My Love Open the Door”.

La formazione di "My generation", che non si esibiva in concerto dallo spettacolo tenuto il 14 febbraio 2020 a Kingston upon Thames, a Londra, darà il via a un tour che a partire dal prossimo 22 aprile, dall’Hard Rock Live di Hollywood, e fino al 5 novembre vedrà gli Who fare la spola tra Regno Unito e Stati Uniti.

Ecco la scaletta del concerto benefico alla Royal Albert Hall di Londra dello scorso 25 marzo: