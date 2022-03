Ma come suonerà la nuova musica degli Slipknot?

Su quali sonorità, atmosfere e impeti potrebbero essersi concentrati gli Slipknot negli ultimi tempi per lavorare sul successore di “We are not you kind”, il disco uscito nell’agosto 2019, lo aveva già suggerito il singolo pubblicato dalla band heay metal mascherata lo scorso novembre. “The Chapeltown Rag”, questo il titolo del brano, segnava il ritorno sulle scene discografiche della formazione di Des Moines dopo due anni - e una pandemia in mezzo - attraverso elementi come rabbia, tristezza e vulnerabilità in pieno stile Slipknot, con richiami alla furia degli albori del gruppo ma anche con nuovi spunti.

Da quando il cantante del gruppo Corey Taylor ha confermato che il settimo disco della band mascherata è “completamente registrato e a metà del mixaggio” e che “spera esca in estate”, più membri della formazione sono tornati a condividere informazioni sulla prossima prova sulla lunga distanza condividendo ancora più dettagli su come suonerà la nuova musica degli Slipknot.

Gli ultimi aggiornamenti da Jay Weinberg

Ai microfoni della stazione radiofonica del Wisconsin Razor 94.7, il batterista Jay Weinberg ha recentemente confermato che "The Chapeltown Rag" è un buon esempio su come gli Slipknot hanno cercato di “alzare il livello di sperimentazione”, per creare qualcosa di nuovo, e mantenere la loro più classica identità per lavorare sulla prossima prova di studio, che non ha ancora una data di uscita o un titolo. "Direi che abbiamo alzato il livello di sperimentazione”, ha spiegato il musicista, membro della formazione dell’Iowa nonché figlio di Max Weinberg, il drummer di Bruce Springsteen. Ha aggiunto: “E sono uscite alcune cose nuove davvero stimolanti, interessanti, che forse non mi sarei nemmeno aspettato che riuscissimo a fare. Abbiamo una canzone che è tipo la più pesante canzone blues sulla faccia della terra, e cose del genere: è super entusiasmante ascoltare cosa stiamo facendo”. Sulle novità, già sperimentate dagli Slipknot con “We are not your kind”, Jay Weinberg ha poi fatto sapere: “Nel nostro ultimo disco, la traccia ‘Spiders', è un ottimo esempio di canzone totalmente fuori dai classici schemi degli Slipknot, ma la facciamo nostra”.

Nel corso della chiacchierata per Razor 94.7, il sodale di Corey Taylor ha inoltre fornito aggiornamenti sullo stato del prossimo disco della band e ha detto: “Siamo nella fase finale del missaggio”.

Anche Sid Wilson, non si è tirato indietro dal svelare alcune caratteristiche del nuovo materiale su cui ha lavorato la band. In un’intervista per Loudwire pubblicata lo scorso 21 marzo, il dj degli Slipknot ha raccontato: “Gran parte della creazione di questo album è avvenuta durante i tour. Abbiamo uno studio portatile con noi, quindi molte idee vengono buttate giù in questo studio nel backstage. In un certo senso, siamo sempre in tour e ci allontaniamo sempre più dalla terra. Per questo ho deciso di usare molte campionature di suoni di diverse lune che ruotano attorno a vari pianeti del nostro sistema solare, per rappresentare la quantità di strada e viaggi che stavamo facendo”.

Le precedenti parole di Corey Taylor

Sulla direzione musicale del prossimo progetto discografico degli Slipknot, dopo aver rivelato che la produzione è stata curata dallo stesso produttore di “The Chapeltown Rag”, Joe Barresi, Corey Taylor si era espresso a margine di un’intervista rilasciata a Eddie Trunk per il suo show “Trunk Nation”, in cui aveva anche fatto sapere che il successore di “We are not you kind” era in fase di missaggio e che sperava che il disco uscisse di lì a tre mesi.

Sulle sonorità del disco, il cantante aveva raccontato: “Lo descrivo sempre come una versione più oscura di ‘We are not your kind’, ma con più melodia, e una versione più pesante di ‘Vol. 3[: (The subliminal verses)]’, con diverse strutture e livelli, e passaggi pesanti e altri melodici e di impatto”. Poche settimane fa, Taylor era tornato a fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori facendo sapere che l’album era completato. “Non abbiamo ancora una data di uscita perché siamo pigri e stiamo ancora facendo il mix”, aveva spiegato il frontman di Slipknot e Stone Sour a Doug Bradley per “Down To Hell”. Aveva aggiunto: “Posso dirvi che è completamente registrato e siamo a metà del mixaggio. Quindi, secondo me, probabilmente mancano due o tre mesi da adesso. Sto sperando; spingerò per farlo uscire, magare in estate”.

Il tour e il concerto in Italia

Dopo una pausa di qualche mese a seguito del tour dello scorso anno, conclusosi lo scorso 5 novembre a Los Angeles dove la band ha anche presentato per la prima volta in uno show il singolo “The Chapeltown Rag”, gli Slipknot sono attualmente impegnati nella serie di spettacoli dell’edizione 2022 del loro festival itinerante Knotfest Roadshow. Il gruppo è atteso in Italia il prossimo 26 luglio per uno show al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. L'ultimo passaggio nel nostro Paese di Corey Taylor e soci è stato più di due anni fa in occasione del live (qui il racconto) dell'11 febbraio 2020 al Forum di Assago a Milano.