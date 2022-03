Storia della band punk-thrash italiana più influente: i Negazione

Non solo la band che lanciò Neffa prima ancora che Giovanni Pellino - che nella formazione nei primi Anni '90 suonò la batteria - decidesse di diventare Neffa: i Negazione sono stati uno dei gruppi punk-thrash italiani più influenti. Alla vigilia del quarantennale della nascita della band, che ricorrerà il prossimo anno (era il 1983 quando il già batterista dei Declino Roberto "Tax" Farano, Orlando Fuorioso, Guido "Zazzo" Sassola e Marco Mathieu fondarono il gruppo, a Torino), alcune iniziative celebrano l'impatto che i Negazione hanno avuto sulla storia della musica italiana degli ultimi tre decenni e l'eredità artistica e culturale della formazione.

Si parte da un libro, "Negazione - Collezione di attimi", che racconta la mitica band torinese attraverso alcune immagini e fotografie. La storia dei Negazione è stata breve, ma intensa: dal 1983, l'anno della formazione, allo scioglimento, avvenuto nel 1992, in una decina d'anni Farano e soci si sono tolti non poche soddisfazioni, partendo dal capoluogo piemontese alla conquista della ribalta internazionale. Concerti in Danimarca, Olanda, Germania, collaborazioni con realtà simbolo della scena indipendente internazionale come l'etichetta olandese Konkurrel (che spedì nei negozi nel 1986 l'album d'esordio ufficiale "Lo spirito continua", oggi considerato tra i dischi italiani più belli di sempre) o la statunitense New Beginning Records. Per non parlare dell'esibizione del '91 al Monsters of Rock di Donington Park, sullo stesso palcho di AC/DC, Metallica, Mötley Crüe, Queensrÿche e Black Crowes. Uno dei tanti episodi che hanno fatto dei Negazione uno dei momenti più alti della scena punk-hardcore italiana, per la capacità della band di portare il movimento - che la "Bibbia" del punk hardcore americano, Maximumrocknroll, avrebbe definito "italian hardcore" - fuori dai confini nazionali.

Il volume sarà disponibile dal 28 aprile per Goodfellas Edizioni: l'ha curato Deemo, storico grafico dei Negazione e autore di alcune delle copertine dei loro dischi più noti. I due membri storici dei Negazione, Farano e Sassola (Marco Mathieu è scomparso a soli 57 anni nel dicembre del 2021, dopo quattro anni di coma in seguito ad un ictus - "Negazione - Collezioni di attimi" è dedicato proprio a lui), risalgono idealmente a bordo del loro furgone per ripercorrere attraverso fotografie, locandine e immagini inedite la storia della band in 350 pagine. Ci sono anche lettere e testi scritti a mano.

Subito dopo il libro fotografico usciranno anche le ristampe su vinile dei dischi dei Negazione. Già dal 29 aprile saranno disponibili - solo su vinile, non sulle piattaforme di streaming, specificano i componenti della band - "Little dreamer" del 1988 e "100%" del 1990, al quale contribuì anche Neffa, che all'epoca si faceva chiamare Jeff Pellino. Dopo l'estate arriveranno "Lo spirito continua" e "The wild bunch/Early years" (con i due EP "Tutti pazzi" e "Condannati a morte nel vostro quieto vivere", rispettivamente del 1984 e '85, e i brani dei Negazione della cassetta "Mucchio selvaggio" del 1984).