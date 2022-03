La combo Tutti Fenomeni + Niccolò Contessa è una garanzia

La storia non si fa con i sé, figuriamoci quella del pop. Inutile domandarsi oggi cosa sarebbe successo se un mesetto dopo l'uscita di "Merce funebre", l'album d'esordio di Tutti Fenomeni, forse tra le opere prime - per usare una definizione da Premio Tenco - migliori degli ultimi vent'anni in Italia (e indovinate chi c'era dietro? Ovvio, Niccolò Contessa), tutto non si fosse fermato a causa di un misterioso virus. L'importante è che in un modo o nell'altro l'hype intorno a Giorgio Quarzo Guarascio - questo il vero nome del cantautore romano - sia sopravvissuto.

Dopo singoli come "Parlami di Dio", "Faccia tosta" e "Marinai" è a "Privilegio raro" che il 26enne ex membro aggiunto dei Tauro Boys, il gruppo romano considerato l'emblema della scena post-trap, affida il compito di spianare la strada al nuovo album. All'insegna del rinnovamento del sodalizio artistico con la mente de I Cani, nonché eminenza grigia dell'ItPop degli Anni Duemiladieci. .

Nel videoclip - iper felliniano - di "Privilegio raro", diretto da Luca Lumaca (già al fianco di Subsonica, Bluvertigo e Offlaga Disco Pax), Tutti Fenomeni indossa i panni di un mago pronto a stupire con i suoi trucchi d'altri tempi. Un mago, Giorgio Quarzo Guarascio, lo è davvero, con la sua capacità di scrivere testi che stregano come incantesimi. Quello del nuovo singolo ti catapulta direttamente in una dimensione in cui può succedere di tutto: "Barca senza remi senza vele senza timone / spinta dal gelido vento del timore / la morte si sconta vivendo / ho capito chi sono avendo / amato con poco amore poche persone per poco tempo", canta Tutti Fenomeni nei primi versi del testo, su ritmi marziali, antichi e al tempo stesso nuovissimi, nettamente lontani dal pop contemporaneo. La combo con Niccolò Contessa è ormai una garanzia.

Un mago lo è anche per la sua capacità di mischiare senza soluzione di continuità alto e basso (la reference principale continua ad essere Franco Battiato). In "Merce funebre" mischiava Chopin, i Depeche Mode, la Dark Polo Gang, Raffaella Carrà e Mozart, qui cita le invocazioni cristiane senza aver paura di essere accusato di blasfemia (in fondo, mica riscrive l'Ave Maria come ha fatto Achille Lauro): "Non sono degno di partecipare alla tua mensa ma dì soltanto una parola è un privilegio raro". Il risultato finale è sconcertante, in senso positivo.

"Privilegio raro" è anche il titolo del nuovo album, che arriverà nei negozi il 6 maggio (conterrà solo brani inediti). La copertina cita "Gli amanti" di Magritte.