Le canzoni che Taylor Hawkins avrebbe voluto scrivere

Oltre a far parte per oltre due decenni dei Foo Fighters, un’avventura iniziata nel marzo 1997 e conclusasi solo con la sua scomparsa avvenuta lo scorso 25 marzo, nel corso del suo percorso musicale Taylor Hawkins ha collaborato con numerosi artisti (tra cui persino Vasco Rossi) e dato vita a diversi progetti paralleli. Durante la sua carriera, inoltre, Hawkins non solo ha dimostrato di essere uno dei più influenti batteristi rock della sua generazione, tanto da avere la stoffa e la tecnica per fare parte della formazione del suo grande amico - e tra i più grandi e stimati addetti ai tamburi contemporanei - Dave Grohl, ma si è messo in gioco anche come solista, cantante e autore.

Il compianto musicista pubblicò il suo primo progetto solista, l’ep "Kota", nel novembre del 2016 e la pubblicazione fornì a Taylor l’occasione per raccontare, a margine di un’intervista rilasciata all’edizione statunitense di “Rolling Stone”, i suoi brani preferiti ed elencare le cinque canzoni di altri artisti che avrebbe voluto scrivere. Nella personale lista dei desideri di Hawkins fanno parte brani di Hollies, Police, Jane's Addiction, Queen e Jeff Buckley.

Della band originariamente fondata da Allan Clarke e Graham Nash, lo scomparso batterista dei Foo Fighters incluse la versione di “The air that I breathe” tra le sue canzoni preferite. “L’ha scritta Albert Hammond Sr, il padre di Albert Hammond Jr. degli Strokes. Penso che questa sia una delle più belle canzoni di sempre”, spiegò Taylor Hawkins: “I Radiohead sono da citare in giudizio visto che assomiglia molto a "Creep". Li ho scoperti tardi. Hanno un grande batterista. Questa è scritta dopo che se ne andò Graham Nash. E’ stato come fosse il loro ultimo hurrah”.

Un altro dei cinque brani che Hawkins avrebbe voluto scrivere è “Synchronicity 2” dei Police, di cui il compianto musicista disse: “Mi piace come la canzone racconta che la vita di tutti i giorni ti manda fuori di testa. Penso che Sting non volesse più rimanere nella band. Ci sono alcuni tipi come Bowie o Sting che proprio non sono adatti a stare in una band. Stewart Copeland è uno dei miei eroi. Lo amo da morire”. E ancora: “La migliore musica che Sting abbia mai fatto l’ha fatta con Stewart Copeland. Questa è la fottuta verità. ‘Synchronicity’ è il disco in cui si sentiva che erano definitivamente cambiati. Era la versione più pop di ‘Ghost in the machine’”.

Della lista di Taylor Hawkins fa poi parte “Pigs in zen” dei Jane’s Addiction. “Mi ricordo che intorno al 1988 ascoltavo solo vecchi dischi come i Rush, i primi Queen e i Police. Stavo scoprendo Pink Floyd. Il pop alla radio era davvero solo la colonna sonora per uscire con la tua ragazza, roba di merda come gli Whitesnake. I Jane’s Addiction facevano dell’hard rock liricamente interessante”, raccontò l’ex sodale di Dave Grohl a “Rolling Stone” USA: “Quando ho sentito i Jane’s Addiction i testi erano come quelli di John Lennon ma strani. Erano esoterici e ti facevano pensare”.

Tra le canzoni preferite di Hawkins non può ovviamente mancare un brano dei Queen, di cui lo scomparso artista ha più volto proposto cover nel corso della sua carriera, come quella di “Somebody to love” eseguita durante il suo ultimo concerto con i Foo Fighters andato in scena al Lollapalooza Argentina lo scorso 20 marzo.

Della band un tempo guidata da Freddie Mercury, con cui ha anche collaborato, Hawkins scelse “We will rock you” e narrò: “Potete immaginare che sono entrati in studio e dire: ‘OK, facciamo così. Battiamo le mani e pestiamo i piedi e deve essere come 'boom boom cha' e cantiamo ‘We will rock you’ un sacco di volte.Credo che parli della vita, la traiettoria della vita. Non importa che ripeta continuamente ‘We will rock you’”.

“Vorrei essere capace di cantare come lui”, spiegò poi Taylor Hawkins riferendosi a Jeff Buckley, la cui “So real” è una delle canzoni che il batterista avrebbe voluto scrivere. Aggiunse: “Mi piace quando sussurra ‘I love you, but I'm afraid to love you’. Cazzo è morto. ‘Grace’ è un capolavoro. È uno dei 10 migliori dischi di sempre insieme a ‘OK Computer’, ‘Nevermind’ e ‘Ritual De Lo Habitual’.