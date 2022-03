Tanta Roba: storia della label che lanciò Salmo e non solo

“Il mercato e la musica sono cambiati, ma lo spirito alternativo di un certo rap rimane. Per me un big come Kendrick Lamar fa rap alternativo. Non confondiamo ‘alternativo’ con ‘underground’. Gli artisti che collaborano con noi non hanno mai fatto feat per motivi commerciali, sono sempre stati direttori artistici di se stessi. Ci sono tanti ragazzi che hanno molte cose da dire. Con Harsh Times andremo alla ricerca di nuovi talenti: è uno dei nostri nuovi progetti e obiettivi”. Queste le parole di Harsh, che prova a fotografare lo stato attuale del rap alternativo proprio durante l’incontro di celebrazione dei dieci anni di Tanta Roba, etichetta simbolo del mondo hip hop.