"Elton, ti ricordi di aver lanciato arance addosso a Bob Dylan?!”

Deciso a raccontare in prima persona la propria vita costellata tanto di successi quanto di alti e bassi, nell'autunno del 2019 Elton John pubblicò l'autobiografia intitolata “Me”. Tra aneddoti tragici che si mescolano a quelli più comici e curiosità legate all’universo musicale, il musicista di Pinner ha così ripercorso la sua storia e la sua carriera attraverso il racconto di esperienze personali, a partire da quelle legate alla famiglia, senza mancare di riportare alcune vicissitudini rocambolesche.

“Ho voluto scrivere questo libro perché ci sono così tante biografie su di me che volevo raccontare la mia versione della storia, così i miei figli quando saranno grandi potranno leggerlo”, spiegò una volta la voce di “Tiny dancer” a proposito dell’ispirazione dietro la sua autobiografia. Aggiunse: “Riguarda la mia vita, così com’è andata. Di alcune cose mi vergogno, mentre di altre sono orgoglioso. E anche se i momenti brutti ci sono stati e mi ci è voluto molto tempo per superarli, questi mi hanno reso la persona che sono ora, grazie a Dio”.

Tra i momenti più esilaranti raccontati da Elton John in “Me”, c’è un episodio in particolare che riguarda una serata passata a giocare a sciarada con Bob Dylan, proprio il cantautore di Duluth che l’artista di “Rocketman” in un divertente aneddoto del suo libro su una sua folle festa negli anni ’80 a Los Angeles ha raccontato di aver scambiato per un giardiniere.

Secondo la storia narrata nella sua autobiografia, una volta John invitò la voce di “Blowin' in the wind” a cena con Simon e Garfunkel e insieme finirono per darsi al gioco della sciarada.

“O quanto meno, ci provarono”, ha puntualizzato il musicista di Pinner nel libro: “Erano delle schiappe. La cosa migliore che possa dire di Simon e Garfunkel è che erano più bravi di Bob Dylan”. Vista la scarsa abilità di Dylan, Elton iniziò a innervosirsi: “Uno dei più grandi parolieri del mondo, il più grande letterato nella storia della musica rock, e non riusciva a dirti se una parola aveva una o due sillabe o con cosa faceva rima!”, ha raccontato John in “Me”. Preso dallo sconforto, l’artista britannico si mise quindi a lanciare arance addosso a Bob Dylan:.

“O almeno così fui informato la mattina dopo, da un ridacchiante Toni King. Non proprio il genere di telefonata che vuoi ricevere mentre sei alle prese con i postumi di una sbornia. 'Buongiorno, tesoro, ti ricordi di aver lanciato arance addosso a Bob Dylan la scorsa sera?’ Oddio”.

Elton John ha ricordato l’episodio anche a margine di una chiacchierata con Howard Stern nel 2020, ma riportando dettagli diversi e raccontando di aver tirato arance contro il cantautore di Duluth durante una partita di sciarada avvenuta una sera a casa di Neil Diamond. “Una volta ero a Los Angeles e fui invitato a casa di Neil Diamond per un drink tranquillo e per giocare a sciarada. Bob Dylan era nella mia squadra e io ero molto competitivo”, ha raccontato John ai microfoni dell’”Howard Stern show”: “Eravamo lì e Bob, il più grande paroliere - capace di mettere insieme tre parole come nessun altro - non sapeva se una parola avesse due sillabe o con cosa facesse rima. Ero demoralizzato perché stavamo perdendo. E a quanto pare, ho iniziato a lanciargli delle arance”.