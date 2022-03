Lucio Dalla, mostra di foto inedite a Milano

S'inaugura domani, primo di aprile, una mostra di fotografie inedite dedicata a Lucio Dalla. Anche l'Archivio Fotografico Storico Ferraina vuole rendere omaggio all'artista emiliano, scomparso dieci anni fa, con ventotto fotografie molto esclusive che lo ritraggono proprio nella sua casa bolognese nel 1971 in una mise del tutto stravagante; insieme alla madre Jole e anche col suo barboncino nero, ma soprattutto insieme ai suoi inseparabili cimeli che comprava ovunque e di cui le stanze del suo appartamento erano colme.

Come sempre, l'Archivio Ferraina metterà a disposizione del pubblico fotografie di medio e piccolo formato stampate col sistema artigianale analogico. La mostra è visitabile fino al 28 aprile nello spazio milanese dell'Archivio Fotografico Storico Ferraina, sito in via Muzio Scevola, 4 (200 mt dalla M/M Lambrate) nei seguenti giorni e orari di visita:

dal lunedì al sabato dalle ore 11:00- 13:00 alle 17:00-20:00. Per ulteriori inormazioni:

info@archivioferraina.com

tel. 3479870075

Ecco altre due delle foto in mostra (oltre a quella che illustra questo articolo)