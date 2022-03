IMPALA, 100 Artists to Watch: ci sono 4 italiani

Sono Coez, Coma_Cose, La Rappresentante di Lista e Madame i quattro artisti italiani inclusi nel programma di IMPALA 100 Artists To Watch, lista di artisti stilata per promuovere la diversità sul panorama discografico indipendente del Vecchio Continente: l’associazione che raggruppa le indie europee ha avviato l’iniziativa - che sostituisce la precedente European Independent Album Of The Year Award - ha stretto una partnership con YouTube per promuovere i propri rappresentanti, selezionati dai membri del proprio board in base alle capacità di innovazione e al successo commerciale riscosso.