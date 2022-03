Jovanotti, in arrivo il nuovo EP "Mediterraneo"

Il singolo "I love you baby", pubblicato lo scorso venerdì, era l'anticipazione della seconda puntata del progetto discografico di Jovanotti: venerdì esce l'EP "Meditteraneo", 8 canzoni con due collaborazioni, Shantel ed Enzo Avitabile. Oltre allla title-track e al singolo, saranno incluse "Non dimenticar". "Tirannosauro rex", "Ricordati di vivere ", "Alla salute" (con Shantel), "Everest", "Corpo a corpo" (con EnzoAvitabile) ed "Allelù"

Si tratta della seconda uscita del “Disco del sole”, il progetto discografico "diffuso" che Jovanotti ha annunciato lo scorso novembre, presentando la nuova edizione di Jova beach party 2022 a dicembre era uscito il primo EP "La primavera", che conteneva il singolo "Boom". In mezzo, numerosi remix, ed una canzone esterna al progetto, la sigla della serie "A casa tutti bene".

Questa la copertina

Alla presentazione di Jova Beach Party, Jovanotti aveva raccontati di essere stato in studio per due mesi con Rick Rubin. Ma contrariamente a quanto richiesto dalla sua casa discografica, raccontò di avere scelto di non voler pubblicare un album tradizionale, ma solo canzoni sparse, solo in digitale, senza supporti (“Non hanno più senso”) “Quando si è riaperto il cielo, ho scritto come un pazzo, trenta canzoni, ero io stesso impaurito da questo flusso. Questi pezzi erano belli, ma non erano un album”. Il progetto di pubblicazioni spalmate nel tempo è stato ribattezzato “il disco del sole”, più un concetto che un oggetto, aveva spiegato Lorenzo.

Un progetto in divenire: tant'è che la versione originale di "I love you baby", inclusa in "La primavera", è stata rimossa dalle piattaforme: ora è disponibile solo la nuova versione. Domani verrà pubblicato il videoclip della canzone, girato da Leandro Emede.