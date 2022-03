Google e Marracash a caccia di talenti musicali

Pensiamo a quanti aspiranti talenti musicali, provando una canzone davanti allo specchio di casa propria, hanno sognato di esibirsi su un palco e far sentire a tutti la propria musica. È arrivato il momento di aprire le porte sul palco di casa e realizzare quel sogno. Google, in collaborazione con Marracash, presenta Nest Room Auditions, l’iniziativa che vuole dare ai talenti musicali italiani la possibilità di emergere, trasformando la propria casa in un palco con il supporto di Nest Hub, lo smart display di Google da 7’’. Sul suo canale YouTube, il rapper invita i talenti nascosti a partecipare a Nest Room Auditions: 10 finalisti avranno la possibilità di incontrare Marracash per una sessione esclusiva di mentorship musicale e il vincitore potrà realizzare un inedito con l’aiuto del produttore Marz che verrà distribuito sulle principali piattaforme di streaming in Italia.