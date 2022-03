Red Hot Chili Peppers: il punto sul nuovo album

Ormai manca poco al ritorno dei Red Hot Chili Peppers: il loro nuovo album “Unlimited Love”, composto da 17 pezzi, uscirà venerdì primo aprile. Sarà il loro dodicesimo disco e vedrà due ritorni illustri: si tratta del primo album con il chitarrista John Frusciante dal 2006 a oggi (l’artista è rientrato nella formazione nel 2019) e il primo con il produttore e collaboratore di lunga data Rick Rubin dal 2011. Per dare un assaggio del nuovo progetto, la band di Los Angeles ha appena pubblicato come primo singolo “Black Summer”, in cui si sentono subito gli echi sonori di Frusciante.

Il testo del brano può essere interpretato in diversi modi: secondo alcune ipotesi potrebbe riferirsi alla serie di numerosi incendi boschivi che hanno colpito parte dell'Australia negli anni 2019-2020, viste le origini australiane di Flea, altre sostengono potrebbe riferirsi al riallacciarsi dei rapporti con Frusciante. Le altre canzoni uscite sono "Poster child", caratterizzata da sonorità tra acid jazz e funk, e “Not the one”. Quest’ultima è caratterizzata da un’atmosfera più tranquilla rispetto ai precedenti due singoli: si costruisce su delicati giri di basso e chitarra, sostenuti da una ritmica contenuta, con la voce del cantante Anthony Kiedis che si lascia accompagnare dal pianoforte.

“Flea ha messo insieme una drum machine e un basso in una canzone nel suo garage coperto di ragnatele", ha spiegato il frontman della band di “Californication”: "Non era ciò che si sente oggi in 'Not the one' perché il bridge era la strofa e il ritornello era il bridge: era completamente invertito. Ogni giorno dopo le prove della band, torno a casa e ascolto quello che abbiamo fatto ripetutamente sperando che accenda qualcosa o che io senta la melodia giusta o qualcosa del genere, qualsiasi cosa. In quel caso, ho iniziato a sentire l'intera canzone mentre tornavo a casa, ma completamente invertita dal modo in cui Flea l’aveva arrangiata”.

Sul disco in uscita la band ha spiegato: “Il nostro unico obiettivo – dichiarano i Red Hot Chili Peppers – è perderci nella musica. Noi (John, Anthony, Chad e Flea) abbiamo passato moltissime ore, insieme e da soli, ad affinare il nostro mestiere e dandoci l’uno all’altro, per realizzare il miglior album possibile. Le nostre antenne erano sintonizzate con il cosmo divino, eravamo così dannatamente grati per l’opportunità di stare insieme in una stanza e, ancora una volta, cercare di migliorare. Giorni, settimane e mesi trascorsi ad ascoltarci, comporre, jammare liberamente e arrangiare con grande cura e determinazione il frutto di quelle jam sessions. I suoni, i ritmi, le vibrazioni, le parole e le melodie ci hanno rapito”.

E ancora: “Desideriamo con tutto il cuore essere una luce nel mondo, per elevare, connettere e riunire le persone. Ogni brano del nostro nuovo album è una sfaccettatura di noi, che riflette la nostra visione dell’universo. Questa è la missione della nostra vita”. I Red Hot Chili Peppers torneranno dal vivo in Italia il prossimo 18 giugno, per un'unica data sul palco del Firenze Rocks nell'ambito del tour europeo in supporto all'album. Lo show, già in programma nel 2020 e poi più volte posticipato a causa delle restrizioni legate al Covid-19, segnerà il ritorno della rock band sui palchi italiani a distanza di cinque anni dall'ultima volta.

Questa la tracklist di “Unlimited Love”:

1. Black Summer

2. Here Ever After

3. Aquatic Mouth Dance

4. Not The One

5. Poster Child

6. The Great Apes

7. It’s Only Natural

8. She’s A Lover

9. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin’

11. Bastards of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let ‘Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo