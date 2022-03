Miley Cyrus annuncia il suo primo album live, con due inediti

“Da molto tempo i miei fan mi chiedono un disco dal vivo e ora sono ansiosa di pubblicarlo!”: con queste parole si apre il messaggio condiviso da Miley Cyrus sui social per annunciare l’uscita del suo primo album live.

Il disco, intitolato “Attention: Miley live” e descritto dall’ex stellina Disney come un regalo per il suo pubblico, arriverà sui mercati il prossimo 1 aprile e conterrà venti canzoni tratte dal repertorio della popstar per ripercorre le diverse fasi della sua carriera. L’album, in uscita a quasi due anni di distanza dalla ultima prova sulla lunga distanza di Miley Cyrus, “Plastic hearts”, includerà anche due nuove canzoni: “Attention” e “You”, quest’ultima già fatta ascoltare dalla 29enne cantante durante lo speciale dello scorso capodanno con Pete Davidson.

Nel presentare la sua prossima pubblicazione, Miley Cyrus ha scritto sui social:

“Questo album è stato curato dai fan per i fan! Ho chiesto al mio pubblico quali canzoni vorrebbe vedermi eseguire nei prossimi concerti e questa è la scaletta che voi avete creato. Dalle cover preferite dai fan ad alcune delle mie canzoni, sia vecchie che nuove, fino ai brani originali inediti ‘You’ e ‘Attention’. Visto il numero minimo di show quest’anno, volevo che più fan possibili avessero esperienza di un mio live. Questo album non sarebbe possibile senza la mia band e la mia crew. Grazie a tutti coloro che sono venuti ai miei concerti e a tutti coloro che non sono riusciti: questo disco è per voi! Vi voglio bene!”

La notizia arriva poco dopo il tributo dal vivo che la popstar ha riservato a Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo all’età di 50 anni. Miley Cyrus, di scena all’edizione brasiliana del 2022 del festival Lollapalooza lo scorso 26 marzo, ha voluto omaggiare e ricordare Hawkins, che ha - tra le altre cose - collaborato con la cantante registrando le parti di batteria per il brano “Night crawling” dal suo ultimo disco, con una versione live di “Angels like you”, canzone tratta da “Plastic hearts”.

Ecco la tracklist di “Attention: Miley live”:

‘Attention’

‘We Can’t Stop’ X ‘Where Is My Mind?’

‘Plastic Hearts’

‘Heart Of Glass’

‘4×4’

‘(SMS) Bangerz’

‘Dooo It!’

’23’

‘Never Be Me’

‘Maybe’

‘7 Things’

‘Bang Bang’ X ‘See You Again’

‘Jolene’

‘High’

‘You’

‘Like A Prayer’

‘Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)’

‘The Climb’

‘Wrecking Ball’ X ‘Nothing Compares 2 U’

‘Party In The USA’