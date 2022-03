Roby Facchinetti ha il Covid: rimandate alcune date del tour

Come fatto sapere attraverso un comunicato stampa, Roby Facchinetti è risultato positivo al Covid. Di conseguenza l'ex Pooh si è visto costretto a rimettere mano al calendario del tour a supporto del suo più recente progetto discografico, il doppio album “Symphony”.

Le date della tournée previste il 29 marzo al Teatro Lirico di Milano e il 4 aprile al Teatro Verdi di Firenze sono quindi riprogrammate al prossimo mese e saranno recuperate rispettivamente il 3 e il 24 maggio nelle stesse venue. Il concerto di Mantova, originariamente in programma per il 7 aprile al Teatro Sociale, è invece annullato a causa dell’impossibilità di recuperarlo. Stando a quanto si apprende dalla nota stampa - i biglietti già acquistati per gli show posticipati saranno validi per le nuove date, mentre per il rimborso dello spettacolo cancellato di Mantova va presentata richiesta attraverso TicketOne.

A margine di un’intervista rilasciata ad Andrea Pedrinelli per Rockol a presentazione del suo ultimo album, contenente suoi classici e inediti riletti con orchestra, Facchinetti ha raccontato:

“Anche le canzoni più leggere trovano la loro anima più corretta con l’orchestra. La mia sensazione è che questi miei brani siano più autentici con un ampio organico classico attorno, che non in altri contesti sonori”.

Ecco il calendario aggiornato del “Symphony Tour”:

09 Aprile Roma Teatro - Della Conciliazione

03 Maggio Milano - Teatro Lirico (recupero del 29 marzo)

05 Maggio Treviso - Teatro Mario del Monaco

16 Maggio Torino - Teatro Alfieri

24 Maggio Firenze - Teatro Verdi (recupero del 4 aprile)