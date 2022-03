Concerto del Primo Maggio 2022, ci sono i primi nomi

Il Concerto del Primo Maggio di Roma ha annunciato i primi nomi dell’edizione 2022: nella giornata di oggi, lunedì 28 marzo, a confermare la propria partecipazione all’evento promosso dalla federazione sindacale composta da CGIL, CISL e UIL è stato Mace, che porterà sul palco dell’evento i brani di “OBE”, il suo primo album da studio come solista pubblicato nel febbraio dello scorso anno.

Il DJ e beatmaker milanese sarà accompagnato, per la performance, da parte degli artisti che l’hanno accompagnato in sala di registrazione, ovvero Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele.

Altri nomi inclusi nel cast della prossima edizione dell’evento saranno comunicati nei prossimi giorni.

Al momento non è ancora stata confermata la venue che ospiterà il Concertone 2022. La manifestazione, storicamente a ingresso libero e ospitata da Piazza San Giovanni, nel centro della Capitale, nel 2020, nella prima fase della pandemia da SarS-Cov-2, ripiegò su un’edizione essenzialmente televisiva. L’anno successivo, a fronte di un alleggerimento dell’emergenza sanitaria, la maratona si tenne in presenza - ma con sensibili restrizioni in termini di affluenza del pubblico - presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Proprio a partire dal prossimo primo maggio il governo ha stabilito di eliminare le ultime restrizioni riguardanti gli spettacoli pubblici come la titolarità del Green Pass e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, sia all’aperto che al coperto.