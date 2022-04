Grammy Awards 2022, cosa c’è da sapere

L’ora X - almeno per noi italiani - scatterà alle 2 del mattino di lunedì 4 aprile, quando - sul palco dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Nevada, si aprirà la cerimonia della sessantaquattresima edizione dei Grammy Awards, i massimi riconoscimenti assegnati dall’industria musicale americana. Mai come quest’anno la marcia di avvicinamento alla “music’s biggest night” è stata lunga e faticosa, tra rinvii, cambi di location, modifiche al regolamento e polemiche. Senza contare la crisi di ascolti, che - anno dopo anno - sta marcando la disaffezione nei confronti della più istituzionale delle manifestazioni musicali da parte del grande pubblico. Ma andiamo per ordine.