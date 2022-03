Anche Diplo si ‘quota’ su Royal

Dopo Nas, anche Diplo si è rivolto a Royal per vendere ai fan diverse porzioni delle royalties sullo streaming dei suoi lavori: il popolare Dj e produttore americano ha seguito le orme di Nas, rapper che per primo si rivolse alla piattaforma basata sulla tecnologia blockchain per un’operazione analoga, che consiste nell’emissione di NFT che incorporano diritti musicali. Nel caso specifico di Diplo, per 99 dollari sarà possibile aggiudicarsi lo 0,004% delle quote delle royalties streaming: per 999 dollari la porzione salirà allo 0,05%, mentre per 9999 dollari sarà possibile acquistare una quota pari allo 0,7%. L’acquisto delle due quote più costose daranno diritto a benefit particolari come biglietti per gli eventi live dell’artista e diritti di prelazione su operazioni future.