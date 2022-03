Brian May e la genesi di ‘We will rock you’ dei Queen

Con quel battito ritmico di piedi e di mani insieme a un ritornello che suona come un inno, “We will rock you” dei Queen è ancora oggi uno dei brani più conosciuti e rappresentativi della band un tempo guidata da Freddie Mercury. Pubblicata insieme a “We are the champions” come singolo estratto dal disco del 1977, “News of the world”, la canzone e la seconda traccia del sesto album in studio della formazione britannica devono parte della loro realizzazione al comportamento entusiasta dei fan del gruppo ai suoi show.

Fu infatti la reazione del pubblico durante un concerto del tour a supporto di “A day at the races”, andato in scena alla Bingley Hall di Stafford nel maggio del 1977, a ispirare la nascita di “We will rock you” e “We are the champions”, rispettivamente scritte da Brian May e Freddie Mercury.

In un'intervista rilasciata a Tom Browne per la BBC Radio 1 nel 1977, a proposito dell’episodio che al termine del live di Stafford vide il pubblico intonare l’inno calcistico “You’ll never walk alone” invece che applaudire e della genesi dei due brani, il chitarrista dei Queen raccontò:

“Dopo il momento dei bis siamo andati via e il pubblico, invece di continuare ad applaudire, si è messo a cantare per noi ‘You’ll never walk alone’. Eravamo sbalorditi e presi alla sprovvista – è stata davvero un'esperienza piuttosto emozionante, e credo che queste cose siano in qualche modo collegate a questo”.

Nel corso degli anni Brian May è più volte tornato sull’argomento, tanto che nel 2009 a MailOnline sulla genesi di “We are the champions” raccontò: “Volevamo far cantare la folla e vederla ondeggiare. È un qualcosa di unico, unificante e positiva”.

Anche a margine di un’intervista concessa ad Absolute Radio nel 2011, l’addetto alle sei corde della formazione di “Bohemian rhapsody” ripercorse la storia e la nascita di “We will rock you” - definita da una ricerca universitaria come “la canzone più orecchiabile di sempre” - e “We are the champions” arricchendola di nuovi dettagli. “Furono in qualche modo un riconoscimento che il nostro pubblico era diventato parte dello spettacolo e non potevamo più considerarlo un'esperienza a senso unico”, narrò May: “Non stavamo solo suonando davanti a un pubblico. Le persone interagivano e stavano cambiando ciò che noi eravamo. Quindi è stato un modo per abbracciarlo”.

Il chitarrista aggiunse: “Ricordo quando nacque l’idea: eravamo alla Bingley Hall nelle Midlands. E una sera in particolare, il pubblico cantò in modo abbastanza assordante. Riuscivi a malapena sentirti suonare. Il che è stato meraviglioso”. E ancora: “Oggigiorno probabilmente è una cosa abbastanza normale. Ma a quei tempi non succedeva ai gruppi rock. Le band rock suonavano e il pubblico principalmente se ne stava lì seduto o in piedi ad ascoltare, o a muovere la testa. Normalmente il pubblico non cantava nemmeno insieme ai Led Zeppelin”.