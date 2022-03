Secretly Group, aggiornamento del catalogo in Dolby Atmos

Secretly Group, uno dei più importanti gruppi discografici indipendenti statunitensi, convertirà parte del proprio catalogo in Dolby Atmos, nuovo formato che permette un ascolto immersivo anche sulle convenzionali piattaforme streaming: la gestione tecnica dell’operazione è stata affidata a Immersion Networks, società di Redmond, nello stato di Washington, specializzata in editing audio digitale. “L’idea è quella di portare gli ascoltatori nello studio dove è stato registrato il disco”, ha spiegato il ceo di Immersion Paul Hubert: “Il nostro obiettivo è quello di connettere il pubblico agli artisti del Secretly in un modo mai tentato prima”.