Spotify, servizio sospeso in Russia

Spotify ha annunciato di aver abbandonato completamente il mercato russo. La società svedese quotata a New York, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Mosca, aveva chiuso i suoi uffici in Russia pur lasciando reperibili i contenuti presenti sulla sua piattaforma, compresi i podcast. Tuttavia dopo le nuove leggi emanate dal Cremlino per reprimere il dissenso interno riguardante la campagna militare di aggressione a Kiev, il DSP guidato da Daniel Ek ha deciso di sospendere a tempo indeterminato il proprio servizio nel paese.