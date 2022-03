Oscar 2022, a Billie Eilish il premio per la miglior canzone

È Billie Eilish la vincitrice dell’Oscar 2022 per la miglior canzone originale. Alla cantante e a suo fratello Finneas è stato assegnato il premio per “No Time to Die”, tema musicale dell’omonimo ultimo capitolo cinematografico della saga cinematografica di 007: la voce di “Bad Guy” ha battuto una concorrenza composta da nomi importanti come Beyoncé (in gara con “Be Alive”, per “King Richard”) e Van Morrison (candidato per “Down to Joy” da "Belfast").