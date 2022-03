Morte di Taylor Hawkins, tributi live di Slash, Elton John e...

Ha sollevato una vera e propria ondata emotiva la morte di Taylor Hawkins , il batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso venerdì 25 marzo a Bogotà, in Colombia, all’età di cinquant’anni, per cause ancora al vaglio delle autorità locali. Non appena diffusasi la notizia del tragico avvenimento sono stati moltissimi i colleghi dello sfortunato ex sodale di Dave Grohl a manifestare il proprio cordoglio dai palchi dove erano di scena. Oltre a Liam Gallagher, che nella serata di ieri ha dedicato al batterista una versione dal vivo del classico degli Oasis “Live Forever” direttamente dalla Royal Albert Hall di Londra, a segnalarsi sono stati anche gli Stereophonics: la band di Kelly Jones, nel corso del proprio concerto tenuto a Brighton nella serata di ieri, ha dedicato a Hawkins una cover del classico del 2005 dei Foo Fighters “Best Of You”:

RIP Taylor - our thoughts and prayers to his family and bandmates. pic.twitter.com/sx9JkQOJav — stereophonics (@stereophonics) March 26, 2022

In azione a Birmingham - alla Utilita Arena - gli Amazons hanno omaggiato la memoria di Hawkins con una cover di “My Hero”, brano dei Foo Fighters originariamente pubblicato in “The Colour and the Shape” del 1997:

Sempre “My Hero” è stata utilizzata per commemorare il musicista scomparso da Sam Fender: in chiusura del suo concerto alla Hydro Arena di Glasgow il giovane rocker britannico ha deciso di diffondere una registrazione del brano proiettando sugli schermi presenti sul palco un ritratto del collega scomparso.

Sempre nella serata di ieri Elton John, in concerto alla Wells Arena di Fargo, in Iowa, ha ricordato dal palco Hawkins dedicandogli “Don't Let The Sun Go Down On Me”, primo estratto da “Caribou” del 1974 che nel 1985 fu proposto dall’artista di Pinner in duetto con George Michael:

“Mi ha scioccato leggere della sua morte”, ha detto al pubblico la star britannica: “Ha suonato nel mio disco ‘Lockdown Session’ e lo ricordo come una delle persone più simpatiche che si potessero mai incontrare, oltre che a un grandissimo batterista e un vero musicista, innamorato di ogni tipo di musica e della vita. E’ triste pensare di aver perso a 50 anni qualcuno che aveva così tanta passione. Sono molto triste per la sua famiglia, e naturalmente per i Foo Fighters, che hanno perso una persona amata che non potrà mai essere sostituita. Ma la sua musica vivrà. Quello che posso dirvi è che è stato un grande. Questa è per la sua famiglia, sua moglie e i suoi figli”.

“Sono sicuro che la maggior parte di voi sappia che ieri sera abbiamo perso un nostro caro amico, Taylor Hawkins”, si è rivolto Slash al pubblico dell’Hard Rock Live di Orlando, in Florida: “Prima di tutto, era un gran bravo ragazzo. Un cazzo di tesoro. Era un buon amico e un batterista coi controcoglioni. Siamo annichiliti dal fatto di averlo perso. Questa sera vogliamo dedicargli una canzone, quindi faremo un pezzo che in questo tour non abbiamo mai fatto: si intitola ‘Starlight’ [da ‘Slash’ del 2010’]”.

Anche Wolfgang Van Halen, figlio del compianto Eddie, ha voluto dedicare un pensiero al batterista dei Foo Fighters. Di scena con i suoi Mammoth a Boston, il giovane musicista californiano ha scelto “My Hero” per ricordare il collega: “Era un eroe per me, per tutti noi, e per tantissima gente: ecco perché ci sembra doveroso farlo”.

“Riposa in pace, Taylor”, ha detto, visibilmente commosso, Wolfgang: “Ti amiamo”.

I Coldplay, a poche ore dalla notizia del decesso, erano di scena a Monterrey, in Messico, per una delle date del loro Music of the Spheres World Tour. La band britannica ha dedicato alla memoria di Hawkins "Everglow", brano in origine pubblicato in "A Head Full of Dreams" del 2015.

“Abbiamo saputo che un nostro amico, che suonava in una grande band, i Foo Fighters, è morto”, ha spiegato il frontman della band Chris Martin: “Non sappiamo cosa dire o fare, perché si tratta un amico che amiamo moltissimo, e sentiamo di dover rivolgere i nostri pensieri ai Foo Fighters. Conoscevamo Taylor, il batterista: era una persona bellissima. Suoneremo questa canzone per i Foo Fighters”.