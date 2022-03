Tutta la musica agli Oscar 2022

Quando in Italia sarà notte fonda - per la precisione, le 2 del mattino di domani, lunedì 28 marzo - si aprirà al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles, la cerimonia di premiazione della 94esima edizione degli Academy Awards. Come ogni anno, la musica giocherà un ruolo fondamentale nell’economia dello show dei premi Oscar, che - a conti fatti - rappresentano un’importantissima vetrina anche per moltissime realtà musicali. A cominciare da chi, sul palco della serata di gala, impugnerà il microfono per esibirsi a favore di platea e telecamere…