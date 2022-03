Neil, Charlie, Taylor e il biennio nero della batteria

Due anni e qualche giorno. Più precisamente, tra il 7 gennaio del 2020 e il 25 marzo del 2022. In ventisei mesi le cronache musicali hanno registrato la scomparsa di tre grandissimi batteristi, che - a loro modo - sono riusciti ad andare al di là del proprio strumento per contribuire in modo fondamentale non solo a modellare il sound delle band nelle quali militavano, ma anche a gettare le basi per un nuovo modo di approcciare le percussioni, recuperando le grandi tradizioni del passato per inventare nuovi modi di suonare e dare incredibile lustro a uno strumento da molti sottovalutato ma che, senza dubbio, rappresenta una delle colonne del sound rock dalla sua nascita a oggi.

Neil Peart (1952 - 2020)

Il batterista dei Rush è stato il primo ad andarsene, a inizio 2020. Lui, che a detta dello stesso Taylor Hawkins “aveva le mani di Dio”, ha portato il drumming rock a un livello superiore, raccogliendo le lezioni di Keith Moon, John Bonham e Ginger Baker e contaminandole con il jazz e lo swing: Peart, pilastro sul quale si è retta la band capitanata da Geddy Lee, è stato capace nel corso di una carriera cinquantennale di reinventarsi in modo sempre credibile ed eccezionalmente solido. Paroliere, oltre che addetto alle ritmiche, il motore ritmico del trio prog canadese ha impressionato non solo per il suo set a dir poco elefantiaco - tra fusti, piatti e altro, i suoi backliner si trovavano spesso ad assemblare drum kit da oltre 40 elementi - ma anche per la sua tecnica, che l’ha reso uno degli strumentisti più ammirati non solo dai fan ma anche dai colleghi e dagli addetti ai lavori. A lui, che quando sedeva dietro alle pelli sembrava riuscisse a “moltiplicare” le proprie braccia quasi fosse una dea Kali con le bacchette in mano, è stato fatale un male incurabile, del quale solo gli amici più intimi - i suoi compagni di gruppo Gaddy Lee e Alex Lifeson - erano al corrente. Con la sua morte, di fatto, si è chiusa definitivamente la storia dei Rush.

Charlie Watts (1941 - 2021)

Nemmeno un anno fa, il 24 agosto del 2021, il mondo veniva gelato dalla notizia della scomparsa di Charlie Watts, cuore ritmico dei Rolling Stones. Il gentleman dei tamburi, già malato, aveva annunciato il passo indietro per l’allora incombente serie di impegni sul palco della band di Mick Jagger e Keith Richards, ma in pochi pensavano che l’artista - pure ottantenne - potesse venire meno così presto. “Charlie Watts non è mai stato il miglior batterista rock del mondo”, lo avevamo ricordato su Rockol a poche ore dalla scomparsa : “Era semplicemente il migliore batterista possibile per quella che, coram populi, è la migliore rock band della storia. I suoi detrattori lo paragonano a Keith Moon, John Bonham e Ginger Baker per enfatizzarne la mancanza di funambolia, di follia, di virtuosismi. E molti lo accostano, accusandolo di eccessiva semplicità, a Ringo Starr, colpevole anch'egli secondo loro di un drumming troppo basilare. Sciocchezze. Charlie era il motore del gruppo e quando si trattò di sostituire l'altra metà della sezione ritmica, fu lui a decidere che sarebbe stato Darryl Jones a rimpiazzare Bill Wyman. Sapeva cosa occorreva”.

Taylor Hawkins (1972 - 2002)

A chiudere un cerchio che mai avremmo voluto vedersi chiudere è stato, purtroppo, Taylor Hawkins, appena lo scorso venerdì. Era stato lui, tra i batteristi suoi coetanei, a raccogliere il testimone della gloriosa tradizione del classic rock, partendo Roger Taylor dei Queen e Stewart Copeland dei Police per poi farsi folgorare sulla via del prog da - appunto - Neil Peart (che omaggiò, insieme al leader dei Foo Fighters, in occasione dell'iscrizione dei Rush nella Rock and Roll Hall of Fame), grazie al quale arrivò ai lavori di Phil Collins con i primi Genesis. Carismatico senza risultare mai minaccioso, estremamente versatile, entusiasta (anche) nel drumming senza essere invadente, Hawkins era riuscito là dove riuscire era praticamente impossibile: convincere uno dei più grandi batteristi della sua generazione - Dave Grohl - a non preoccuparsi di quello che succedeva dietro ai tamburi del suo gruppo per concentrarsi su voce e chitarra.

La scomparsa di Peart, nonostante il puntuale rincorrersi di voci inerenti il ritorno in attività come band di Lee a Lifeson, ha di fatto segnato la fine della carriera dei Rush. Quella di Watts non ha impedito ai Rolling Stones di mandare avanti lo spettacolo, “perché lui avrebbe voluto così”, spiegarono Jagger e Richards rispedendo al mittente le accuse di cinismo. Per i Foo Fighters, al momento, fare ipotesi è impossibile. Troppe, infatti, sono le variabili in gioco, sia dal punto musicale che umano. Dave Grohl sarà anche uno capace di tirare fino alla fine di una concerto con una gamba rotta senza battere ciglio, ma il cuore spezzato è un’altra faccenda.