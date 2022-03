Liam Gallagher ha dedicato ‘Live Forever’ a Taylor Hawkins

Nella serata di ieri, sabato 26 marzo, Liam Gallagher è stato protagonista di un concerto alla Royal Albert Hall di Londra. In chiusura del suo set il già frontman degli Oasis ha dedicato “Live Forever” - uno dei brani più popolari dell’ormai disciolta band dei fratelli Gallagher originariamente pubblicato nell’album del 1994 “Definitely Maybe” - a Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters tragicamente scomparso lo scorso venerdì, 25 marzo, a Bogotà, in Colombia. “Voglio dedicare quest’ultima canzone all’unico e solo Taylor Hawkins”, ha detto al microfono il frontman mancuniano, mentre alle sue spalle veniva proiettato un ritratto dell’artista scomparso: “Questa è per te, fratello”.

Al di là di una stima reciproca che legava i due da diversi anni, i destini di Hawkins e Gallagher si erano quasi incrociati recentemente in occasione della lavorazione di “Everything's Electric”, il primo estratto dal nuovo album dell’ex Oasis, “C'mon You Know”, atteso nel negozi il prossimo 27 maggio: il brano è stato infatti realizzato con il contributo del leader dei Foo Fighters Dave Grohl, che ha registrato la parte di batteria su indicazioni del produttore del lavoro, Greg Kurstin, storico collaboratore della band di “Concrete and Gold”.

Sempre nella serata di ieri Miley Cyrus, di scena all’edizione brasiliana del 2022 del festival Lollapalooza, ha voluto ricordare Hawkins con una versione dal vivo di “Angels Like You”, canzone inserita originariamente in “Plastic Hearts” del 2020:

“Lo show di stasera è in onore del mio amico Taylor Hawkins”, ha detto la cantante di Franklin, Tennessee: “Il tizio più cazzuto che abbia mai conosciuto vuole che stasera spacchi e canti il più forte che posso per amore del rock and roll. Ci riuscirò, con l’aiuto del mio amico che sta lassù e di tutti voi. Facciamolo, dai”.

Cyrus e Hawkins avevano collaborato proprio durante le session di “Plastic Hearts”, in occasione delle quali il sodale di Dave Grohl registrò le parti di batteria per “Night Crawling”, brano che vide l’ex Hannah Montana dividere il microfono con Billy Idol.