Morte di Taylor Hawkins, le autorità colombiane indagano

Le autorità colombiane hanno diffuso un comunicato relativo alla scomparsa di Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters morto lo scorso venerdì 25 marzo presso l’hotel Four Seasons Casa Medina di Bogotà, poche ore prima di esibirsi con la band di Dave Grohl al Festival Estéreo Picnic: secondo un comunicato ufficiale diffuso dalla Procura Generale colombiana gli esami tossicologici preliminari effettuati sul corpo del musicista hanno evidenziato - al momento della morte - la presenza nell’organismo dell’artista di dieci diverse sostanze stupefacenti, tra le quali THC (marijuana), antidepressivi triciclici, benzodiazepine e oppioidi.

#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación sobre la muerte del ciudadano extranjero Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters. pic.twitter.com/K3Z7Ss9wcO — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 26, 2022

“L’istituto nazionale di medicina legale sta proseguendo le analisi per ottenere un quadro completo delle cause che hanno provocato la morte di Taylor Hawkins”, ha chiarito la Procura Generale, promettendo di informare l’opinione pubblica del risultato delle indagini con “la medesima tempestività”.

Secondo il rapporto delle autorità non esisterebbero, al momento, ipotesi concrete sulle cause del decesso. La testata Semana, una delle più diffuse in Colombia, riferisce che - nel corso dell’autopsia - sarebbe stata rilevata una grave anomalia all’organo cardiaco , disfunzione che avrebbe provocato il decesso immediato dell’artista. In ogni caso, la polizia ha escluso che il decesso possa essere legato a un qualsiasi evento esterno, non essendo stato trovato sul corpo di Hawkins alcun segno di violenza.

“Ho creduto al mito del cazzo del ‘vivi al massimo, muori giovane’”, aveva spiegato a Kerrang il batterista a proposito dei suoi trascorsi con le sostanze stupefacenti, che - nel 2001 - l’avevano portato a un'overdose che l’aveva ridotto in coma per due settimane: “Non sono qui per fare prediche sul non assumere droghe, perché drogarmi mi piaceva: per un po’ avevo perso il controllo, poi mi ero ripreso”. “Andavo a un casino di feste”, aveva precisato a Beats 1 quattro anni fa, sempre sul tema, Hawkins: “Non mi consideravo un tossicodipendente: mi stavo solo divertendo. C’è stato un periodo in cui il divertimento è diventato un po’ troppo pesante. Per fortuna a un certo punto un tizio mi ha dato una dose sbagliata della roba sbagliata, e una notte mi sono svegliato dicendomi: ‘Cosa cazzo sta succedendo?’. Quello è stato un vero punto di svolta, per me”.