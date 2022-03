I Beatles riletti da membri di Rammstein e altri per l’Ucraina

Membri di Rammstein, Faith No More, Stabbing Westward e altri hanno unito le loro forze per realizzare una nuova cover di “Come together” dei Beatles al fine di raccogliere fondi a sostegno dell’Ucraina. I proventi del progetto, infatti, saranno devoluti all’Unicef per supportare il popolo ucraino colpito dalla guerra.

La nuova versione del brano, originariamente pubblicato dal quartetto di Liverpool nell’album “Abbey road” del 1969, ha visto coinvolti - tra gli altri - il chitarrista della band industrial metal tedesca Richard Kruspe, il bassista Bill Gould del gruppo di Mike Patton, il cantante Christopher Hall e il tastierista Walter Flakus degli Stabbing Westward, Chris Connelly, la formazione ucraina degli Hardkiss e il produttore John Fryer. La cover, intitolata "Come together (We will stop you) e uscita per COP International Records, è disponibile all’ascolto su Bandcamp a questo link.

“Questa canzone è un semplice e diretto messaggio alle milioni di persone che attualmente stanno soffrendo in Ucraina e altrove.

Non siete soli, vi vediamo”, ha dichiarato il fondatore della COP International Records Christian Petke: “Il successo di brani come ‘We are the world’ e ‘Do they know it’s Christmas’ hanno portato direttamente ai concerti del Live Aid, che a loro volta hanno raccolto milioni di dollari per coloro che ne avevano disperato bisogno. Mentre siamo entusiasmi della capacità di questa canzone di incrementare la consapevolezza e di aiutare a raccogliere denaro, vorremmo quindi pensare che ‘Come together’ sia solo il primo passo di molti. Il semplice atto di sostenere una canzone può aiutare a diffondere un messaggio di speranza e compassione in tutto il mondo”.