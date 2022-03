È morto Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters

Si è spento all’età di 50 anni Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters. La notizia della scomparsa, le cui cause non sono state ufficialmente rese note, è stata data direttamente dalla band di Dave Grohl con un messaggio diffuso attraverso i propri canali social ufficiali.

"La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del gruppo alle 4 (ora italiana) della mattina di oggi, 26 marzo. E ancora: “Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile”.

La formazione di “Learn to fly”, di cui Hawkins ha fatto parte per oltre due decenni, è attualmente impegnata in tournée in Sud America e al momento della morte del batterista si trovava a Bogotà, dove avrebbe dovuto esibirsi la sera del 25 marzo al Festival Estéreo Picnic. Secondo fonti non confermate e riprese da diverse testate come Deadline, il corpo esanime di Taylor Hawkins sarebbe stato trovato in un hotel della capitale della Colombia e il decesso dovrebbe essere stato causato da un infarto.

Come testimoniato da uno scatto pubblicato da Consequence sui social, sul palco della manifestazione colombiana dove avrebbero dovuto suonare i Foo Fighters sono state poste delle candele in onore del musicista scomparsa e su un megaschermo sul fondo della scena è stato proiettato il messaggio del gruppo.

Nato a Fort Worth in Texas il 17 febbraio 1972 e cresciuto a Laguna Beach in California, Taylor Hawkins si è avvicinato alla musica iniziando a prendere lezioni di pianoforte durante l’adolescenza e dilettandosi alla chitarra, prima di scoprire la sua vera passione nella batteria. Dopo aver suonato con la band sperimentale di Orane County Sylvia ed essere stato il batterista di Sass Jordan, dal 1995 Taylor è stato in tour per circa due anni con Alanis Morissette in occasione della tournée a supporto dell’album della musicista canadese “Jagged Little Pill” e della serie di concerti “Can't not tour”. Taylor Hawkins si è poi unito ufficialmente ai Foo Fighters nel marzo del 1997, prendendo il posto del precedente batterista William Goldsmith, e ha fatto parte della band di Dave Grohl fino alla sua scomparsa.

Parallelamente alla sua avventura con la formazione di “Best of you”, Hawkins - che negli anni ha anche sperimentato problemi di droga di cui non ha mai fatto mistero e di cui ha più volte parlato pubblicamente - ha portato avanti altri progetti.

Tra le altre cose, nel 2006 ha pubblicato il primo album eponimo del suo gruppo Taylor Hawkins & The Coattail Riders, con cui ha poi dato alle stampe i dischi “Red light fever” nel 2010 e “Get the money” nel 2019. Nel corso della sua carriera il batterista anche ha collaborato con numerosi artisti tra cui Brian May, Slash e persino Vasco Rossi, oltre a dare vita nel 2013 alla cover band Chevy Metal da cui poi ha avuto origine l'anno successivo il progetto battezzato The Birds of Satan. Più recentemente ha formato un nuovo gruppo con Dave Navarro e il bassista dei Jane’s Addiction Chris Chaney, con cui ha pubblicato i primi brani sotto il nome NHC nel settembre dello scorso anno.

Insieme ai Dave Grohl e soci, Taylor Hawkins ha registrato otto dei dieci album in studio pubblicati finora dai Foo Fighters, a partire da “There is nothing left to lose” del 1999 e fino al più recente “Medicine at midnight”, uscito a febbraio dello scorso anno e seguito pochi mesi dopo dal disco di cover dei Bee Gees “Hail satin”. Tra gli ultimi progetti della band a cui il batterista ha preso parte, c’è il film commedia horror “Studio 666” con protagonisti Grohl e compagni. A seguito della sua scomparsa, il concerto dei Foo Fighters al Lollapalooza Argentina dello scorso 20 marzo è di fatto l'ultimo show di Hawkins con il gruppo.