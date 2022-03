Il trucco di Sting per registrare le canzoni molto velocemente

L'avventura di Sting, Stewart Copeland e Andy Summers chiamata Police non arrivò a durare dieci anni, dal 1977 fino al 1985 pubblicarono cinque album che li consegnarono alla storia del rock con canzoni indimenticabili come “Roxanne”, “So lonely”, “Message in a bottle”, “Don't Stand So Close to Me” e “Every breath you take”. Canzoni indimenticabili che, a dire, del batterista Stewart Copeland non ebbero bisogno di lungaggini in sede di studio di registrazione. Sting aveva una tecnica che faceva sì che non si perdesse tempo inutile.

Sting è unanimemente ritenuto un grande autore di canzoni. E' molto difficile sostenere il contrario data la lunga fila di successi che ha scritto. Insomma, carta canta. Ma non si creda che queste hit siano il risultato di certosini lavori di cesella durante il processo di registrazione. Copeland, parlando del periodo relativo ai Police ha dichiarato che Sting registrava molto velocemente: non più di tre prove per brano e, generalmente, veniva utilizzata la seconda take. Il frontman della band inglese accelerava le operazioni non ricercando la perfezione e proseguendo il lavoro anche se esistevano delle imperfezioni nel suono, pensando (o facendo credere di pensare) che nessuno se ne sarebbe accorto.

Ecco cosa ha rivelato Copeland sul processo di registrazione di Sting nel corso di una intervista rilasciata a Ultimate Classic Rock: “Beh, era molto vicino a quella spontaneità.

Negli ultimi tre album ("Zenyatta Mondatta" (1980), "Ghost in the Machine" (1981) e "Synchronicity" (1983), ndr), ho registrato le parti di batteria circa mezz'ora dopo aver ascoltato la canzone per la prima volta. Sting aveva una grande tecnica, io e Andy andavamo in studio e scrivevamo le canzoni. Le suonavamo tutte e sette di seguito. Alla terza o alla quarta, tutti fissavano il pavimento o il soffitto. Tipo, 'Credo di dover fare una telefonata'. Sting tirava fuori le sue canzoni, una per una. 'Ok, è fantastico. Qual è la prossima? Che cosa abbiamo qui?' Abbiamo ascoltato tutte le canzoni di Andy, abbiamo ascoltato tutte le mie canzoni. 'Cos'hai lì, Sting-o?' Lui tirava fuori una di quelle canzoni come "Tea in the Sahara", e noi ci mettevamo subito al lavoro, la capivamo e la facevamo due o tre volte. Di solito, la seconda era quella buona. A proposito, hanno davvero fretta. 'Oh, fantastico, Stewart.' Sai, 'Non potrebbe essere meglio di così!'. Perché hanno fretta, vogliono fare le loro sovraincisioni. ‘Va bene, va bene! Nessuno noterà mai quella piccola cazzata lì!'.” .

Lo scorso anno tutti e tre gli ex membri dei Police hanno pubblicato i loro ultimi album solisti: Sting (70 anni) a dicembre ha fatto uscire “The bridge” ( leggi qui la recensione ). A luglio, Stewart Copeland (69 anni) ha pubblicato, “Divine tides”, insieme a Ricky Kej: l'album è entrato in nominations ai Grammy Awards nella categoria 'Best New Age'. Ottobre è stato invece il mese scelto dal chitarrista Andy Summers (79 anni) per il suo “Harmonics Of The Night”.