NetEase Cloud Music: ricavi a + 43% nel 2021

Cloud Village, casa madre del servizio di streaming cinese NetEase Cloud Music, ha dichiarato una crescita di fatturato del 42,9% rispetto all’esercizio precedente, con ricavi attestatisi a circa $ 1,1 miliardi (nella valuta cinese, i Renminbi, corrispondono a poco meno di 7 miliardi di RMB).



Impressionante il progresso registrato per numero di utenti paganti da NetEase Cloud Music, arrivati a 28,9 milioni (+80,6%); questa parte conta per circa la metà dei ricavi totali di Cloud Village, pari a un fatturato 2021 di $518,6 milioni. Nella nota integrativa al bilancio

Cloud Village ha evidenziato anche come oltre il 30% dei suoi utenti mensili attivi abbiano utilizzato NetEase Cloud Music su base quotidiana, con ascolti di musica di 78,2 minuti al giorno.