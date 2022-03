Reunion degli Articolo 31? "Troppo sbattimento"

E' uscito “Troppo sbattimento”, singolo che vede riuniti, una volta di più, J-Ax e Dj Jad, i due indimenticabili Articolo 31. Con loro figurano anche DJ Wlady - già produttore della hit del 2015 firmata da J-Ax feat Il Cile “Maria Salvador” - e il rapper Pedar.

Un brano che anticipa l'estate con ritmi vagamente latini conditi da un pizzico di 'old school' che riporta alla memoria gli Articolo 31 che furono. Il comunicato stampa insinua che potrebbe essere un nuovo inizio per i due vecchi compagni di avventure. Solo il tempo ci dirà se e come il duo si ricomporrà.

L'ultima volta che J-Ax e Dj Jad si ritrovarono fu per un tour celebrativo dei 25 anni degli Articolo 31 nell'estate del 2019. Il sodalizio si era sciolto nel 2006 quando era al massimo del successo, dopo l'album "Italiano medio" e la hit "La mia ragazza mena".