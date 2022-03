Il riff più famoso della storia del rock, "Smoke on the water"

Non è solo uno dei riff più famosi della storia della musica; è anche il brano che tutti i chitarristi rock in erba hanno provato a suonare almeno una volta nella vita, magari con un dito solo. Compie oggi 50 anni "Smoke on the water" dei Deep Purple. Il 25 marzo 1972 la band inglese pubblicò il suo sesto album in studio intitolato "Machine Head", destinato a diventare il maggior successo nella loro carriera e "Smoke on the water" con i suoi 5 minuti e 42 secondi apre la seconda facciata del disco.

Il brano però "nasce" il 4 dicembre dell'anno prima e la storia è tutta immortalata nel celebre testo della canzone. Quella sera Frank Zappa si esibisce con i The Mothers of Invention nel Casinò di Montreux sul lago di Ginevra; è l'ultimo show prima della programmata chiusura stagionale. Tra il pubblico c'è però chi pensa bene di movimentare la serata sparando un fumogeno contro il soffitto della sala, che è in legno e si incendia in pochi minuti distruggendo l'intero locale. Miracolosamente nessuno rimane ferito: Zappa e la band riescono a calarsi nella fossa dell'orchestra e da lì raggiungono l'esterno attraverso un cunicolo.

Anche i Deep Purple si trovano in quei giorni a Montreux: il giorno dopo devono iniziare le registrazioni del nuovo album e hanno scelto di utilizzare proprio il palco del Casinò svizzero sul quale si sono già esibiti qualche mese prima.

Dal loro albergo Ian Gillan e compagni osservano increduli quello che sta succedendo: le fiamme che divorano il Casinò e il fumo che si alza dalle acque del lago. A questo punto però la band è costretta a cambiare i propri programmi visto che la sala e le attrezzature sono andate completamente distrutte. Ad aiutarli ci penserà Claude Nobs, il direttore del Montreux Jazz Festival, che nel testo della canzone diventa "The 'Funky Claude'". Grazie al suo ausilio la band si trasferisce al The Pavillion, piccolo teatro della cittadina svizzera dove inizia le registrazioni con lo Studio Mobile dei Rolling Stones. Si parte con una jam session basata su un riff ideato dal chitarrista Ritchie Blackmore: lui non è molto convinto del brano. Gli sembra troppo semplice e anche il resto della band non è entusiasta.

Ma il brano - provvisoriamente intitolato "Title No.

1" - non piace evidentemente neppure agli abitanti del quartiere che non gradiscono il frastuono inaspettato. Chiamano la polizia che interviene su posto e costringe la band a traslocare nelle fredde sale del Grand Hotel de Territet per concludere le registrazioni. Il tempo intanto passa e al gruppo manca ancora una canzone per portare a termine il disco: è a questo punto che torna a loro in mente il brano con il quale avevano iniziato le prove, che nel frattempo ha anche un titolo: il bassista Roger Glover ha sognato il drammatico incendio al Casinò e si è svegliato nel cuore della notte pronunciando la frase "Smoke on the water" e gli sembra perfetto per la canzone. Il resto del testo sarà completato da Ian Gillan con tanto di riferimento all'idiota che ha dato fuoco al locale, nel verso "Some stupid with a flare gun, burned the place to the ground". Che per la cronaca la polizia ha identificato nel rifugiato cecoslovacco Zdeněk Špička: il responsabile dell'incendio più famoso della storia del rock. I membri della band però continueranno ancora a non essere del tutto convinti della canzone: ci penserà il pubblico a far cambiare loro idea e a decretare il successo di "Smoke on the water" che sarà pubblicata su singolo solo nel 1973, come terzo estratto dall'album.

A fare entrare il brano nella leggenda, sarà la versione dal vivo contenuta nel doppio album "Made in Japan" pubblicato alla fine del 1972 che porterà il gruppo nell'Olimpo del rock: numero 6 negli USA, numero 16 in Gran Bretagna e numero 7 nella Hit Parade italiana. Una lunga versione di oltre sette minuti e mezzo senza alcuna sovraincisione, registrata la sera del 15 agosto al Festival Hall di Osaka. La line up è quella storica, la cosiddetta Mark II, con Ian Gillan alla voce, Ritchie Blackmore alla chitarra, Roger Glover al basso, Ian Paice alla batteria e Jon Lord alle tastiere.

Dopo l’abbandono del gruppo avvenuto nel 1973, Ian Gillan non ha ovviamente rinunciato a eseguire il brano dal vivo. Questa la versione contenuta nell’album “Live at the Budokan” pubblicato nel 1977 dalla Ian Gillan Band.

.Anche Ritchie Blackmore – che paragonò il riff di "Smoke on the water" al primo movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven - ha continuato negli anni a proporre il brano in concerto, spesso in una versione più breve rispetto all’originale. Questa è la cover pubblicata dai Rainbow nel 1982 e che chiude il loro “Live between the eyes” (uscito solo in VHS).

Per un breve periodo "Smoke on the water" è stata eseguita in concerto anche dai Black Sabbath. È successo tra il 1983 e il 1984, quando a sostituire Ronnie James Dio dietro il microfono venne chiamato proprio Ian Gillan che inserì spesso il brano nei bis del tour americano.

Nel 1989 “Smoke on the water” torna in classifica in Gran Bretagna grazie alla versione realizzata per il progetto Rock Aid Armenia, nato per aiutare la popolazione colpita dal terremoto in Armenia l’anno precedente. Un vero supergruppo con alla voce Ian Gillan, Bruce Dickinson, Paul Rodgers, David Gilmour e Bryan Adams; Brian May, Tony Iommi, Ritchie Blackmore, Alex Lifeson e David Gilmour alle chitarre, Chris Squire al basso, Roger Taylor alla batteria e Keith Emerson alle tastiere.

Anche Carlos Santana cede al fascino della canzone e inserisce una cover di "Smoke on the water" nel suo album del 2010 "Guitar Heaven", a cantarla chiama Jacoby Shaddix, leader dei Papa Roach.

I Pink Project sono stati un progetto di italo disco ideato da Stefano Pulga e dal chitarrista Luciano Ninzatti.

Dopo il successo ottenuto nel 1982 dal singolo “Disco Project” nel quale venivano miscelate "Another Brick in the Wall" e "Mammagamma" il gruppo pubblica l’album “Domino” nel quale Pulga, che ha un passato nei Flora Fauna e Cemento, oltre ad avere suonato con Ivan Graziani e Gianna Nannini, mette a frutto la sua passione per il rock. “Smoke like a man” è un medley tra “Smoke on the water” dei Deep Purle e “Love Like a Man” dei Ten Years After. Ma con l’aggiunta della batteria elettronica per un suono molto anni ‘80. Curiosità: al progetto collaborano anche Ellade Bandini (alla batteria) Pier Michelatti (al basso) e Rossana Casale (ai cori).

Tra le versioni più coraggiose di "Smoke on the water" c'è sicuramente da segnalare la rilettura a tempo di cha-cha-cha pubblicata da Señor Coconut Y Su Conjunto (alias Uwe Schmidt) nel suo album "Fiesta Songs" del 2003.