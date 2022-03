Lollapalooza 2022, nel cast anche il ceo di Goldman Sachs

David Michael Solomon, sessantenne amministratore delegato di Goldman Sachs, banca d’affari con sede a New York con attività in gestione per 2,1 miliardi di miliardi di dollari - sì, miliardi di miliardi - è stato inserito nel programma della prossima edizione americana del festival Lollapalooza, in programma alla fine del prossimo luglio a Chicago: il gigante della finanza si esibirà in un dj set con il proprio nome e cognome, senza utilizzare lo pseudonimo Dj D-Sol utilizzato in precedenza.