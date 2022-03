Lucio Dalla, a Verona un evento tributo: svelato il cast

Saranno Carlo Conti e Fiorella Mannoia a presentare la serata-evento "Dallarenalucio", dedicata a Lucio Dalla. L'appuntamento si terrà il 2 giugno all'Arena di Verona, per rendere omaggio al grande artista scomparso dieci anni fa. I due presentatori accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di canzoni, racconti, aneddoti, con cui ogni protagonista della serata ricorderà il cantautore. Tanti artisti insieme per Lucio: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Luca Carboni, Ron, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Il Volo, Gigi D’Alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni e altri.

"Dalla è stata una figura di riferimento fondamentale nel panorama musicale italiano, forse quella più istrionica e sui generis, sicuramente volàno e modello di ispirazione per molte successive generazioni di artisti, ci ha donato non solo dei capolavori ma anche tantissime perle, nascoste tra le pieghe di un repertorio straordinario e sconfinato, che farà da “colonna sonora” alla serata-evento all’Arena di Verona. Il suo genio, irripetibile, è ancora oggi tra di noi e lo sarà per sempre", si legge nella nota di presentazione del progetto. “Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona”, ha dichiarato in un comunicato stampa Gianmarco Mazzi, direttore artistico e AD di Arena di Verona Srl: “Ero amico di Lucio e so quanto amasse l’Arena. Il nome dell’evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento”.