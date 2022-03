L'ultimo album dei Pink Floyd con Rick Wright

"Perché quel tizio canta come Syd?" chiese Rick Wright. Era il maggio del 1994 e il tastierista dei Pink Floyd aveva appena ascoltato il nuovo album dei Blur "Parklife". I Pink Floyd erano in tour negli Stati Uniti e si erano riuniti nella suite dell'hotel del chitarrista David Gilmour per ascoltare l'album che aveva appena soffiato la prima posizione della classifica a "The Division Bell", la loro ultima fatica pubblicata il 28 marzo 1994. "Volevamo sentire di cosa si trattasse", disse in seguito il bassista Guy Pratt. “La maggior parte di noi pensava che "Parklife" fosse molto buono.”

"The Division Bell" fu il primo album dei Pink Floyd dall'uscita di "Wish You Were Here" nel 1975 a raggiungere la vetta della classifica sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Questo disco andrebbe ricordato per la sua qualità piuttosto che per i litigi all'interno della band che si trascinavano da quasi un decennio. La storia racconta che nell'ottobre del 1985 Roger Waters presentò all'attenzione di un tribunale la domanda per cercare di impedire che venisse utilizzato il nome del gruppo. A dicembre, informò la casa discografica che avrebbe lasciato la band e che i Pink Floyd non esistevano più. David Gilmour non la prese bene, ma non aveva alcuna intenzione di pensionare la sua formazione. Come scrisse il batterista Nick Mason in 'Inside Out', la biografia dei Pink Floyd da lui pubblicata nel 2004: "Dave vide rosso e finalmente ci rimise insieme per tornare al lavoro". Poco più di un anno più tardi, nel 1987, i Pink Floyd, senza Roger Waters , pubblicarono l'album "A Momentary Lapse Of Reason".

"A Momentary Lapse Of Reason" raggiunse la terza posizione in classifica in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, e il tour che ne seguì, per incassi, fu il secondo dell'intero 1987. Con grande consapevolezza Gilmour dichiarò: "Non penso sia stato il migliore album dei Pink Floyd." Nonostante ciò, dimostrò che la band poteva avere successo anche senza Roger Waters.

Trascorse qualche anno e, nel gennaio 1993, i Pink Floyd - Gilmour, Mason e Wright – si riunirono, insieme al bassista Guy Pratt, ai Britannia Row Studios, a Londra.

In primavera Gilmour convocò tutti, compreso il produttore Bob Ezrin, per ascoltare quanto prodotto nelle sessioni di lavoro in studio. Come spiegò David Gilmour in una intervista: "Facemmo quello che abbiamo chiamato 'il grande ascolto', in cui tutti votarono ogni brano". Alcune cose furono scartate, altre vennero accorpate. Rimaneva comunque sul tavolo un sacco di roba. Si prese in considerazione anche l'idea, poi messa da parte, di pubblicare un paio di album. Quel sistema di voto, all'apparenza molto democratico, venne abbandonato quando si scoprì che Rick Wright assegnava alle sue idee e alle sue composizioni il punteggio più alto possibile e a quelle degli altri il più basso.

Una volta scelti brani, vennero lavorati in più riprese, a quel punto mancavano solo i testi. Gilmour, per sua stessa ammissione, non era un grande autore, chiese quindi un aiuto a Anthony Moore e a Nick Laird-Clowes, ma in realtà l'autore l'aveva in casa, al suo fianco. Fu infatti l'allora fidanzata, ora moglie, Polly Samson, a scrivere la maggior parte delle liriche di "The division bell". David Gilmour trascorreva la giornata in studio di registrazione, poi tornava a casa e insieme a Polly lavorava ai testi. "Iniziai a scrivere delle cose e a rivolgermi a lei per un'opinione, e gradualmente, essendo lei stessa una scrittrice e una persona intelligente, ha iniziato a dire la sua e io l'ho incoraggiata."

In realtà, è molto più semplice a dirsi che a farsi...anche per una questione di genere. Come raccontò il produttore Bob Ezrin: "All'inizio non fu facile. Mise a dura prova il club maschile e fu quasi un cliché avere questa nuova donna che entrava e veniva coinvolta nel processo. Ma, qualunque cosa David stesse pensando in quel momento, lei lo aiutò a trovare un modo per dirlo." David e Polly scrissero la canzone più potente del disco, "High Hopes". Il brano che, come sentenziò Ezrin, "Mise insieme l'intero album. Ci ha dato un'idea attorno alla quale sviluppare alcuni concetti più ampi".

Per l'occasione i Pink Floyd rispolverarono alcune delle loro tastiere vintage e campionarono i loro suoni su "Take It Back" e "Marooned". Il tastierista Rick Wright ne fu chiaramente felice e soddisfatto: “La mia influenza si può ascoltare su brani come "Marooned". Questo era il genere di cose che davo ai Floyd in passato ed è stato un bene che ora si stessero abituando di nuovo". Le parole d'ordine di "The division bell" sono onestà e rinascita. In "Wearing The Inside Out", Rick Wright è un uomo che si avventura di nuovo nel mondo dopo anni di isolamento. "Lì c'è molta onestà emotiva", spiegò Ezrin. "I fan intuiscono un lato triste e vulnerabile di Rick." Ad essere onesto con se stesso non è solo Wright, Gilmour parla di "uccidere il passato" in "Coming Back To Life", e l'impressione neppure troppo velata è che si riferisse a Roger Waters.

Alla fine del 1993 il disco era praticamente ultimato, mancava solo di dargli un titolo. Nick Mason lo voleva chiamare "Down To Earth", altri propendevano per "Pow-Wow". Alla fine, fu accolto il suggerimento di un amico dei Pink Floyd, il noto scrittore Douglas Adams, che individuò e venne colpito dalle parole "The division bell" nel testo di "High Hopes".

Guy Pratt disse in seguito che "The Division Bell" soffre di alcuni "postumi della sbornia della produzione degli anni '80".

David Gilmour invece pensava che fosse l'album più Pink Floyd dai tempi di "Wish You Were Here": dal suono delle tastiere, agli assoli di chitarra fino alla copertina di Storm Thorgerson. Alla sua uscita Roger Waters (non poteva essere altrimenti) lo definì "un disco orribile" e pure la rivista britannica Melody Maker formulò un giudizio severo. Quel che più importa però, è che a non pensarla alla stessa maniera furono i fan dei Pink Floyd, l'album, l'ultimo con Rick Wright, che morì all'età di 65 anni il 15 settembre 2008, infatti conquistò il primo posto delle classifiche in decine di paesi in giro per il mondo. .