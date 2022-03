Vasco Rossi e Marracash insieme: si deve pretendere di più?

Vasco Rossi e Marracash insieme in una traccia è già di per sé un evento rilevante e, diciamolo, storico. Sia perché il rapper della Barona, a tutti gli effetti un cantautore della contemporaneità, ha sempre visto Vasco come un punto di riferimento e quindi il duetto è una sorta di cerchio crossover che si chiude, sia perché il rocker, è noto, è restio alle collaborazioni. Rap e rock insieme si mischiano magicamente e lo fanno per una buona causa, altra chiave di volta importante per far sì che il feat fra i due artisti simbolo andasse a buon fine: i proventi saranno devoluti a Save the Children. E questo non può che far onore al Blasco e a Marra. La canzone scelta per intrecciare i propri mondi è “La pioggia alla domenica”, brano di Vasco contenuto nell’album “Siamo qui” uscito nel 2021.

L’arrangiamento, nella versione con Marra, è identico a quello originale. Le differenze sono ovviamente nella struttura: Marracash si inserisce nella canzone con delle barre evocative, pertinenti e che accrescono l’immaginario del pezzo: “Poesia, poesia sulla carta igienica. Per le cose più belle serve la ricetta medica. Oramai sei qui di domenica. Non voglio quella faccia, che tu mi faccia la predica. Fuori c’è la guerra tra noi non va meglio”. E ancora: “Gli occhi sono come una ferita aperta. Ma guarda questa, on che diritto sta nella mia testa. E nemmeno paga l’affitto”. Segue un’altra piccola parte in cui il rapper accenna un cantato e va dietro alla voce di Vasco. Anche se qui rimane un passo indietro, la voce di Marra non va assolutamente sottovalutata: l’artista ha dimostrato di avere un’ottima vocalità anche su pezzi più pop come testimonia il successo di “Crazy Love”, canzone contenuta nel suo ultimo progetto “Noi, loro, gli altri”. " E chissà che in un prossimo futuro non vedremo Marra cantare “La pioggia alla domenica” con Vasco durante una data del tour del rocker.

La formula è quella ormai consolidata da anni e che vede quasi tutti i feat identici nel risultato finale: ogni artista fa la sua parte, si “stacca” dal compagno di viaggio prendendosi il proprio spazio e, al massimo, le voci si intrecciano in alcuni piccoli frangenti per offrire la sensazione del duetto e non quella di due blocchi unici che si uniscono. Non fraintendete: “La pioggia alla domenica” nella sua sostanza può funzionare e, pensando alla sua finalità e al carattere storico che porta con sé, non può che essere accolta positivamente. Ma non è altrettanto giusto pretendere di più dai feat, soprattutto quando riguardano big di questo calibro? Non servono stravolgimenti o idee pazze, ma almeno tentare di superare il consueto, staccando dalla testa dell’ascoltatore l’idea del compito svolto bene, dovrebbe essere un obiettivo concreto per chi fa musica a certi livelli. E invece sembra sempre di vedere e rivedere lo stesso film, semplicemente con protagonisti diversi.