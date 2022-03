Il ritorno per metà pop punk e per metà metal dei Sum 41

A distanza di quasi tre anni dalla loro ultima fatica discografica, “Order in decline”, i Sum 41 sono pronti a tornare con un nuovo progetto. Come rivelato dal frontman della band canadese Deryck Whibley, il prossimo lavoro di studio della formazione di Ajax sarà un doppio album intitolato “Heaven and hell” e composto da una parte ispirata alle radici pop punk del gruppo e da una rigorosamente metal.

Il lato pop punk dei Sum 41

Lontani dai palchi da ormai oltre due anni a causa della pandemia, arrivata poco dopo l’ultimo passaggio in Italia della band canadese al Lorenzini District di Milano il 28 gennaio 2020 (qui il racconto del concerto) per presentare la sua più recente prova sulla lunga distanza, i Sum 41 hanno sfruttato il periodo di lockdown per rilassarsi e dedicarsi alla propria vita privata. Annunciando di aver concluso il nuovo disco della sua gruppo, Deryck Whibley all’edizione statunitense di “Rolling Stone” ha infatti raccontato di essersi dedicato prevalentemente al suo ruolo di papà più che da frontman durante la quarantena. Nel corso dei mesi caratterizzati dall’emergenza da Coronavirus però, Whibley ha avuto occasione di riprende dischi e canzoni che non ascoltava da tempo. “Erano tutte cose punk rock che ascoltavo quando ero al liceo e che non riprendevo da anni”, ha spiegato il 42enne musicista, sottolineando poi che “ascoltare questa musica, mi ha fatto ricominciare a scrivere”.

Alla richiesta dell’etichetta di materiale d’archivio per una possibile ristampa per il ventennale del primo disco della band “All killer no filler” del 2001, il leader dei Sum 41 ha infatti narrato di aver maturato l’idea di scrivere nuove canzoni sullo stile di loro hit come "Fat lip" e "In too deep”, che nei primi anni 2000 portarono il gruppo ad affermarsi come una delle formazioni pop punk di maggior successo. È così che Deryck, quasi per caso, ha dato forma al nuovo album della sua band, la cui prima parte battezzata “Heaven” cavalca l’onda dell’attuale nostalgia per la frenesia e l’aggressività di certe sonorità che artisti come - per esempio - Yungblud e Machine Gun Kelly hanno riportato all’attenzione del pubblico mainstream. Sarà quindi una certa “energia positiva” a caratterizzare le tracce del primo disco di “Heaven and hell”. “A causa della pandemia è nata una strana nostalgia”, ha affermato Whibley a “Rolling Stone” USA: “Per me tutto aveva senso perché il pop punk sta tornando: è musica che fa sentire bene. C'è qualcosa di felice in esso: qualcosa di giovane, innocente e libero”.

La parte metal di Deryck Whibley e soci

Il secondo lato del prossimo album in studio dei Sum 41, invece, rispecchierà più le atmosfere cupe e i suoni pesanti degli ultimi lavori del gruppo, avvicinandosi a sonorità maggiormente metal.

I testi delle canzoni della seconda parte chiamata “Hell” si rifanno alle esperienze personali di Deryck Whibley raccontando di relazioni passate o indagando le ansie, la confusione e le difficoltà affrontate nel corso della sua vita, in particolar modo durante la pandemia. “Alcune delle tracce metal sono accompagnate da molta rabbia per le persone che in passato si sono approfittate di me o mi hanno ferito", ha narrato il frontman dei Sum 41, che ha poi spiegato: “Riesco ad affrontare lo stress e i problemi che accadono nella vita, probabilmente perché ne scrivo e risolvo tutto”.

Il ritorno sui palchi

Dopo più di due anni, Whibley e compagni sono anche pronti per riprendere con l'attività dal vivo. I Sum 41, che al momento non hanno fornito ulteriori dettagli sul loro nuovo album come la data di uscita o la tracklist, daranno infatti il via alla nuova serie di concerti che dal prossimo mese di aprile li vedrà in tour con i Simple Plan fino ad agosto compreso. Al momento, però, la band non ha in programma show nel Vecchio Continente o in Italia, dove i live precedentemente annunciati sono stati cancellati a causa della pandemia.