Tarm e Cor Veleno insieme: l’eterna lotta contro il conformismo

I Tre Allegri Ragazzi Morti e i Cor Veleno insieme, cioè due pezzi di storia della musica italiana, formano un “supergruppo”, come amano chiamarlo, che fonde rock ‘n roll e rap, provincia italiana e Capitale, mostri e normali. Il risultato è “Meme K Ultra”, un album che sprigiona un nuovo mondo sonoro. Un animale strano, come la tigre mascherata sulla cover, simbolo della fusione fra le due band, che non bada a strategie di mercato, ma che si fonda sulla vera e spontanea voglia di fare musica insieme.

Quando avete deciso di iniziare a lavorare insieme?

Grandi Numeri (Cor Veleno): “Io e Davide ci siamo incontrati durante una serata organizzata da un dj texano che vive in Argentina, da quindici anni porta avanti una sua etichetta. E ci siamo detti: ma tu che ci fai qui? Davide era qui a Roma, un po’ la conosceva, un po’ gliela ho fatta scoprire io. All’inizio abbiamo lavorato su una canzone: ‘L’effetto del merlo’. E da lì abbiamo pensato: ne facciamo altre?”.

Davide Toffolo (Tarm): “Mi sono trasferito a Roma qualche anno fa. È stato Adriano Viterbini a dirmi: ‘dobbiamo cercare i rapper’. E anche io pensavo lo stesso. Sono andato a qualche serata rap e li ho osservati con lo sguardo da rocker, anche con un po’ di diffidenza. Mi sono divertito tantissimo: il rap di Roma è esotico, ha storia e cultura. I Tre Allegri Ragazzi Morti, da sempre, cercano nuova musica, nuovi generi. I Cor Veleno sono nostri simili, artisti che amano viaggiare”.

Che cosa ha di speciale questo progetto?

Grandi Numeri: “È un disco che personalmente ho sempre voluto fare. Non è un album con tanto rap e basta. Il mondo rap spesso si limita a fare un feat e basta, qui invece credo che si sia andati oltre. È qualche cosa di nuovo, anche rispetto al nostro ultimo progetto ‘Lo spirito che suona’. Come Cor Veleno volevamo qualche cosa di inedito”.

Davide Toffolo: “Lavorando ai brani abbiamo subito capito che stava nascendo un sound nuovo. È una sensazione bellissima: è come avere un gruppo nuovo. Facciamo le interviste, le foto, i video, c’è grande eccitazione”.

È un disco “fuori dal mercato”?

Grandi Numeri: “Spesso queste operazioni sono bellissime idee sulla carta, ma poco praticabili nella realtà. Il rapper ha paura di essere snaturato, proprio come il punk rocker teme, contaminandosi, di perdere la propria identità. Noi abbiamo fatto tabula rasa delle zone di comfort”.

Davide Toffolo: “La nostra storia e la qualità di quello che facciamo sono intatte, ma il risultato finale è un mondo nuovo. Questo disco non è stato fatto in difesa della nostra identità, ma anzi, abbiamo giocato a mischiarci come nei progetti veri. Tanti artisti oggi annoverano ‘collaborazioni’ o ‘feat’, ma rimangono sulla difensiva”.

Libertà è una delle parole chiave dell’album.

Davide Toffolo: “Sì, in tante accezioni. Quando è uscito il primo singolo ‘La gente libera’ sembrava fuori luogo pubblicare una canzone così in un momento in cui si stava per richiudere tutto a causa del virus. Appariva una scelta fuori dal tempo. Questo lavoro effettivamente non è legato alla contingenza, ha un’idea che mette al centro un certo modo di vivere, un’esistenza che abbiamo sempre fatto nostra. L’altra parola chiave è ‘supergruppo’ (ride, ndr)”.

Se dico “crossover” che cosa vi viene in mente?

Grandi Numeri: “Joe Strummer e i Beastie Boys. I Red Hot Chili Peppers e i Primus. La contaminazione fra i generi viene da lontano, il termine ‘crossover’ è nato negli anni ’90 per provare a etichettare questo fenomeno, ma le radici sono più profonde. Per me questi artisti, penso in particolare a Strummer, sono un simbolo dello ‘stravolgere tutto’, in contrapposizione al ‘conformare’”.

Davide Toffolo: “Quando sento parlare di ‘crossover’ mi viene in mente anche la puntata di BoJack Horseman in cui BoJack è nella stanza con Mr.Peanutbutter e quest’ultimo gli dice: ‘questa è una puntata crossover, siamo solo io e te’. Ed è anche così adesso: con te ci siamo io e Giorgio (Grandi Numeri, ndr), ma nascosto qui con noi c’è anche Luca (batterista dei Tarm, ndr) che sta ascoltando tutto”.

Che cosa significa oggi fare “musica crossover”?

Grandi Numeri: “Per me il crossover è ciclico, non può essere relegato al passato. Abbattere le barriere, in certi periodi storici dell’arte, è fondamentale. Soprattutto quando arriva l’oscurantismo musicale a ritirarle su. Se vogliamo fare un discorso più generale: questa è una sorta di eterna lotta, nata ben prima del termine ‘crossover’, fra una visione della musica senza argini e un’altra arroccata sulle proprie posizioni”.

La vostra è una musica contaminata?

Davide Toffolo: “Tutto è contaminazione. A cominciare da noi, artisti italiani, che guardiamo spesso all’America, ma un nostro piede rimane inevitabilmente legato alla melodia nostrana di origine napoletana. Detto questo in un momento in cui tutti sono radicalizzati e rivendicano appartenenze, io sono contento di essere la somma di qualche cosa”.

Ci sono anche diverse collaborazioni: Metal Carter, Remo Remotti, Mimosa, Francesco Bearzatti. Una matrioska praticamente.

Grandi Numeri: “Una bella sorpresa è stata Metal Carter. Lui è stato un esponente importante del TruceKlan, non avevamo mai collaborato insieme. È stata un’occasione da non perdere”.

Davide Toffolo: “Infatti quando gli ho detto: occhio stiamo andando nello studio dei Cor Veleno. Siete due bande diverse: si può fare? Lui mi ha risposto: ‘direi di sì, vediamo’”.

Grandi Numeri: “Noi siamo l’unica band rap che non ha scazzi con nessuno (ride, ndr)”.